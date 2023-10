Formel-1-Liveticker: Ist Max Verstappen der beste Fahrer aller Zeiten?

Das glaubt zumindest Bernie Ecclestone. Der ehemalige Formel-1-Boss erklärt im Gespräch mit der 'Daily Mail' : "Max ist der beste Fahrer aller Zeiten. Ohne Zweifel. Früher habe ich Alain Prost gesagt. Jetzt würde ich Max sagen. Er ist der Größte." Ecclestone erklärt: "Er ist am klügsten, wenn es darum geht, das Beste aus dem Auto herauszuholen. [...] In meiner Liste steht er über Lewis Hamilton." Der Rekordweltmeister sei zwar ebenfalls "super talentiert", so Ecclestone. "Lewis versteht die Menschen und holt das Beste aus ihnen heraus, während Max das Beste aus dem Auto holt. Er ist ganz anders als Max. Wenn Lewis mit dem Rennsport aufhört, kann er in eine andere Welt eintauchen." Während es Hamilton in die Welt der "Unterhaltung oder was auch immer" ziehen könnte, sei Verstappen nicht an solchen Themen interessiert, so Ecclestone, der erklärt: "Max ist einer von uns." Und für ihn eben auch der beste Fahrer aller Zeiten.

