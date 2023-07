Große Schwäche von AlphaTauri: Schlechte News für Daniel Ricciardo?

"Wenn man am Kurvenausgang Probleme hat, ist das normalerweise ein Produkt dessen, was in der Kurve passiert ist und dich in eine Position gebracht hat, in der du, sagen wir, Schwierigkeiten am Kurvenausgang hast. Die meisten Probleme beginnen am Kurveneingang - vielleicht nicht alle, aber die meisten".

© Copyright 1‌996 - ‌2023 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.