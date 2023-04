Formel 1 verwirft Pläne für LED-Radkappen ab 2024

(Motorsport-Total.com) - Es hätte bei Nachtrennen für spektakuläre Bilder Sorgen können. Doch die Pläne der Formel 1 für LED-beleuchtete Radkappen verschwinden erst einmal wieder in der Schublade. Das wurde beim jüngsten Treffen der Formel-1-Kommission beschlossen.

© Giorgio Piola LED-beleuchtete Radkappen sind in der Formel 1 erst einmal vom Tisch Zoom Download

Bereits Ende 2021 hatte McLaren die Technologie bei einem Test in Abu Dhabi zum ersten Mal ausprobiert. Die LED-Leuchten hätten dabei nicht nur für schicke Effekte sorgen sollen, sie hätten für die Zuschauer auch zusätzliche Informationen bereitstellen können.

"Es gab die Idee, einige LEDs in die Radkappen einzubauen, um diese Abdeckungen auch für Marketingzwecke zu nutzen. Das heißt, man kann jede Art von Botschaft anzeigen", erklärte Pirellis Formel-1-Chef Mario Isola die Hintergründe damals.

So wäre es zum Beispiel möglich gewesen, die Position des jeweiligen Autos oder die aktuelle Rundenzeit anzuzeigen. Sogar im Technischen Reglement für 2024 war der Einsatz der LED-Radkappen bereits vorgesehen. Der entsprechende Absatz wurde nun aber wieder gestrichen. So wäre es zum Beispiel möglich gewesen, die Position des jeweiligen Autos oder die aktuelle Rundenzeit anzuzeigen. Sogar im Technischen Reglement für 2024 war der Einsatz der LED-Radkappen bereits vorgesehen. Der entsprechende Absatz wurde nun aber wieder gestrichen.

In Artikel 8.18 hieß es zuvor im Wortlaut: "Depending on the availability of the necessary technology, and in order to provide visual information to the spectators, the FIA may request each of the four wheel covers described in Article 3.13.7 to be fitted with a rotating LED display panel."

In der aktuellsten Ausgabe des Reglements, die am Dienstag veröffentlicht wurde, wurde dieser Artikel ersatzlos gestrichen. Ein Grund für die Entscheidung, die LED-Radkappen nicht einzusetzen, ist das zusätzliche Gewicht, das diese mit sich bringen würden.

Bereits jetzt haben die Formel-1-Boliden mit "Übergewicht" zu kämpfen, viele Teams verzichten daher zum Beispiel an einigen Stellen des Autos auf eine Lackierung. Noch mehr Gewicht durch schwerere Radkappen ist daher aktuell eher keine Option.

Bereits der Wechsel von 13- auf 18-Zoll-Reifen im Jahr 2022 hatte dafür gesorgt, dass ein Formel-1-Vorderreifen um 2,5 Kilogramm schwerer wurde, ein Hinterreifen sogar drei Kilogramm. Macht insgesamt ein Zusatzgewicht von elf Kilogramm, alleine durch die vier Reifen.