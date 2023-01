Der Formel-1-Freitag im Rückblick: Best of Social Media

Jack Aitken und Williams haben sich in gegenseitigem Einvernehmen getrennt, das hat der Brite bestätigt. Aitken war in den vergangenen Jahren als Test- und Ersatzfahrer für Williams aktiv und durfte in Bahrain 2020 auch für George Russell einspringen, jetzt will er sich aber lieber auf seine Sportwagen-Karriere konzentrieren. "Letztes Jahr war ich weiterhin involviert, was großartig war. Ich mag das Team sehr und wohne nur eine halbe Stunde von der Fabrik entfernt. Es war also sehr praktisch, im Simulator zu arbeiten, und ich habe gerne geholfen und einige Rennen besucht", sagt er. "Aber mein Terminkalender ist im Moment zu voll. Ich möchte mich auf mein Rennprogramm konzentrieren und darauf, wohin meine Karriere gehen soll, nämlich in den Sportwagensport."

