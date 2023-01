Der Formel-1-Samstag im Rückblick: Best of Social Media

Es war die Überraschung der Woche: Mercedes-Chefstratege James Vowles wechselt als Teamchef zu Williams! Hier könnt ihr alles dazu nachlesen. Bei Mercedes lässt man Vowles dabei ganz offenbar im Guten ziehen. Auch die Fahrer haben sich in den sozialen Medien geäußert ... "James, it?s George", schreibt Russell in Anlehnung an die berüchtigten Funksprüche von Vowles. "Herzlichen Glückwunsch zu der neuen Rolle, die du dir redlich verdient hast. Danke für alles, was du für Mercedes getan hast, und für die Unterstützung, die du mir auf meinem Weg gegeben hast. Wir sehen uns in Bahrain!" Lewis Hamilton holt noch weiter aus: "Ich bin so stolz und dankbar, dass ich in den vergangenen zehn Jahren mit James zusammenarbeiten konnte. Wir haben zusammen 80 Rennen und 15 Titel erreicht. Das ist ein großartiger Wechsel und ich könnte mich nicht mehr für ihn freuen. Wir alle brauchen Veränderung für Fortschritt und ich bin mir sicher, dass er Williams dazu bringen kann, besser zu werden. Es gibt keinen, der diese Rolle mehr verdient hätte."

