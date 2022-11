George Russell: Pierre Gasly "hat keine Sperre verdient"

Was also hat sich Gasly im Einzelnen zuschulden kommen lassen? Er hat in Spanien und in Österreich je zwei Strafpunkte erhalten für Kollisionen, einen weiteren Strafpunkt in Österreich für einen Tracklimits-Verstoß. Zwei Strafpunkte kamen in Japan dazu für zu hohe Geschwindigkeit unter Rot. ( Mehr dazu in unserer Strafpunkte-Übersicht! )

© Copyright 1‌996 - ‌2022 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.