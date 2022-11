Sebastian Vettel auf Abschiedstournee: Kampf mit Alfa steht im Vordergrund

(Motorsport-Total.com) - Für Sebastian Vettel stehen die beiden letzten Formel-1-Rennen seiner Karriere an. Bereits in etwas mehr als einer Woche wird er seinen 299. und letzten Grand Prix in der Königsklasse gefahren haben. Bevor die Saison in Abu Dhabi schließt, reist der Formel-1-Tross jedoch noch nach Brasilien.

Mit der Strecke in Sao Paulo verbindet der viermalige Weltmeister großartige Erinnerungen, da er 2012 seine dritte WM in Serie in Interlagos auf dramatische Art und Weise feiern konnte. Nach einem Startunfall mit Williams-Pilot Bruno Senna, sah es zunächst aus, als würde Vettel in der Meisterschaft Fernando Alonso den Vortritt lassen müssen, doch ihm gelang ein spektakuläres Comeback auf dem sechsten Platz.

"Ich habe unglaubliche Erinnerungen an Brasilien", sagt Vettel. "2012 habe ich dort auf sehr dramatische Weise die Weltmeisterschaft gewonnen. Es wird fantastisch sein, ein letztes Mal an diesem legendären Ort zu fahren."

Vettel vor Sao Paulo: "Form ist in letzter Zeit stark"

Bei all den Abschiedsgedanken rückt das Sportliche fast in den Hintergrund, obwohl es für das Aston-Martin-Team um wichtige Punkte in der Konstrukteurs-WM geht. Derzeit liegt das britische Team mit 49 Zählern auf dem siebten Platz, wobei man Alfa Romeo auf Rang sechs mit nur vier Punkten Vorsprung ins Visier genommen hat.

"Wir sind in der Konstrukteursmeisterschaft fest im Kampf mit Alfa Romeo und wir werden alles tun, um das Potenzial des Autos in diesen letzten beiden Rennen zu maximieren", kündigt Vettel an. "In Mexiko haben wir zwar nicht so gut abgeschnitten, aber generell war unsere Form in letzter Zeit stark. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber wir sind bereit dafür."

Beim vergangenen Rennen in Mexiko konnte Alfa Romeo seit langer Zeit mal wieder punkten, was vor allem auf das in den USA eingeführte Update-Paket zurückzuführen ist, mit dem das Schweizer Team den Anschluss an die Top 10 wiedergefunden zu haben scheint. Zuvor schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Aston Martin vorbeizieht, doch der Kampf ist nun wieder völlig offen.

"Interlagos ist eine großartige Strecke mit einer lebhaften Atmosphäre und einem tollen Flow", fügt Vettels Teamkollege Lance Stroll hinzu. "Sie hat ein echtes Old-School-Feeling und viele Kurven, bei denen es sich lohnt, sie richtig zu fahren."

"Wenn wir an diesem Wochenende das Beste aus unserem Auto herausholen können - vor allem, weil wir mit dem Sprint auch zwei Möglichkeiten haben - dann sollten wir in der Lage sein, einige wichtige Punkte zu holen. Auch Überholmanöver sind hier definitiv möglich, was uns in eine stärkere Position bringen sollte", so Stroll.