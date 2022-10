FIA kritisiert: Pierre Gasly ist in Japan "rücksichtslos" gefahren

(Motorsport-Total.com) - Das wichtigste Detail der FIA-Untersuchung des Kranvorfalls beim Großen Preis von Japan 2022 zeigt, dass die Rennleitung den AlphaTauri von Pierre Gasly in der Boxengasse übersehen hat, während man den Streckenposten in Suzuka erlaubte, Bergungsfahrzeuge auf die Strecke zu bringen.

Der Bericht des Motorsport-Dachverbands (hier die PDF-Datei herunterladen) weist auch auf erhebliche Mängel bei den Verfahren für das Safety-Car und die Delta-Zeit des virtuellen Safety-Cars in der Formel 1 hin und stellt fest, dass Gasly während seines Teils der Kontroverse "rücksichtslos gefahren" ist.

Das Regenrennen wurde nach nur einer Rennrunde unterbrochen, nachdem Carlos Sainz seinen Ferrari zwischen der Haarnadel- und der Löffelkurve in die Mauer setzte und Alexander Albon seinen beschädigten Williams ein Stück weiter von der Unfallstelle von Sainz entfernt zum Stehen brachte. Die Zwischenfälle wurden zunächst mit einem Safety-Car überbrückt, bevor drei Minuten später die rote Flagge geschwenkt wurde.

Zu diesem Zeitpunkt überholte Gasly zwei Kräne, die zur Bergung der beiden gestoppten Autos geschickt wurden, während er versuchte, auf das Feld aufzuschließen. Das schockierte und verärgerte den Franzosen und seine Kollegen, als sie die Boxengasse erreichten und ihre Autos während der langen Rennunterbrechung verließen. Das Rennen wurde schließlich von Red Bulls Max Verstappen gewonnen.

Rennleitung vermisst Gasly in der Boxengasse

Die FIA-Offiziellen erlaubten den Streckenposten von Suzuka, zwei Kräne auf die schnelle, kurvenreiche Strecke zwischen der Haarnadel- und der Löffelkurve zu schicken, um die gestrandeten Autos zu bergen, während das Feld hinter dem Safety-Car herfuhr.

Gasly fehlte jedoch in der Schlange, da er an die Box gekommen war, um seinen Frontflügel zu wechseln, nachdem er mit einer Werbetafel zusammengestoßen war, die durch den Unfall von Sainz von der Streckenbegrenzung gerissen worden war und dann im Weg der entgegenkommenden Autos lag.

In dem FIA-Bericht heißt es: "Da sich die Bemühungen auf die sichere Bergung konzentrierten, wurde der AlphaTauri von Pierre Gasly in der Boxengasse nicht sofort entdeckt. Die Rennleitung überwacht nicht unbedingt alle Autos, die während der Safety-Car-Phase an die Box kommen, da sie sich mehr um die Bereiche kümmert, in denen es einen Zwischenfall gibt, und um die Neutralisierung des Feldes hinter dem Safety-Car".

FIA gibt Fehler zu: Kraneinsatz war "heikle Angelegenheit"

Gasly fuhr in die Boxengasse ein, sieben Sekunden bevor die Rennleitung den Streckenposten in der Nähe der Unfallstelle von Sainz erlaubte, die Strecke zu betreten, während die Streckenposten in der Nähe von Albons Auto bereits daran arbeiteten, es zu entfernen.

Die Anweisung, den Kran zum Entfernen von Sainz' Auto zuzulassen, kam 14 Sekunden bevor Gasly die Box verließ, was auch genau der Zeitpunkt war, an dem die Erlaubnis erteilt wurde, einen Kran auf die Strecke zu schicken, um auch Albons Auto zu entfernen.

Im FIA-Bericht heißt es, dass "der Einsatz von Bergungskränen auf der Rennstrecke von Suzuka bei diesen Wetterverhältnissen angesichts der tragischen Vorfälle in der Vergangenheit eine heikle Angelegenheit ist".

Weiter heißt es: "Das Gremium kam zu dem Schluss, dass es im Nachhinein klug gewesen wäre, den Einsatz der Bergungsfahrzeuge auf der Strecke zu verschieben, da sich die Wetterbedingungen änderten."

"Es wird anerkannt, dass alle Anstrengungen unternommen werden sollten, um eine effiziente und sichere Bergung der Fahrzeuge durchzuführen. Eine längere Bergungszeit kann unter Bedingungen wie in Suzuka zu einem Rennabbruch führen."

"Es wird auch eingeräumt, dass die FIA, während das Safety-Car zur Neutralisierung eines Rennens eingesetzt wird, die Kontrolle über die Autos direkt hinter dem Safety-Car hat, aber keine ausreichende Kontrolle über die Autos, die sich anderswo auf der Strecke befinden."

FIA kritisiert Gaslys Fahrweise unter roten Flaggen

Im weiteren Verlauf des FIA-Berichts werden die "Pflichten des Fahrers" unter solchen Umständen erörtert, wobei Gaslys Überrundung nach dem Boxenstopp und sein Beinahe-Zusammenstoß mit dem Kran beschrieben werden.

In der FIA-Pressemitteilung, in der die Ergebnisse des Berichts dargelegt werden, heißt es: "Es wird auch angemerkt, dass die Fahrer in Übereinstimmung mit dem geltenden Reglement verpflichtet sind, ihre Geschwindigkeit bei gelber Flagge, Safety-Car und roter Flagge entsprechend zu begrenzen. Die Fahrer sind außerdem verpflichtet, jederzeit den gesunden Menschenverstand walten zu lassen."

"Im Fall von Gasly haben die Daten gezeigt, dass er in dem Bestreben, die Zeitdifferenz zum Safety-Car zu schließen, vor dem Sainz-Zwischenfall - und nachdem er den angeschlagenen Ferrari von Sainz unter roter Flagge überholt hatte - mit Geschwindigkeiten von über 200 km/h unterwegs war.

Die Geschwindigkeiten der Fahrer im Überblick

"Es ist anzumerken, dass er nach dem Vorfall bei einer Anhörung der Rennkommissare, die zu einer Strafe führte, sein Bedauern ausdrückte." Im Bericht heißt es, dass Gasly die Unfallstelle von Sainz mit 189 km/h passierte - 67 km/h schneller als das schnellste Auto, das hinter dem Safety-Car fuhr, nämlich Kevin Magnussen im Haas mit 122 km/h.

Sechs Sekunden später überholte Gasly das Albon-Auto mit 163 km/h, beschleunigt dann aber wieder und erreicht auf dem Rest seiner Runde zurück zur Box eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Dafür wurde er nach dem Ende des Rennens in Suzuka mit einer 20-Sekunden-Strafe belegt, die ihn im Endklassement von Platz 17 auf Platz 18 zurückwarf.

In einem Abschnitt "Kommentare und Analyse" des Berichts stellt die FIA Folgendes fest: "Der Einsatz von Bergungskränen auf der Strecke in Suzuka bei diesen Wetterbedingungen ist eine äußerst heikle Angelegenheit."

FIA wirft Gasly "Rücksichtslosigkeit" vor

"Ohne die Verantwortung für die Sicherheit auf der Strecke zu schmälern, müssen wir jedoch auch berücksichtigen, dass Gasly, wie oben beschrieben, rücksichtslos fuhr, indem er die Flaggen nicht respektierte und damit die grundlegenden Sicherheitsregeln missachtete."

Der Bericht betont, dass "dies das zweite Mal war, dass Gasly die Unfallstelle passiert hat. Er wusste also, dass ein Auto abgekommen war und dass die Streckenposten die Strecke räumen würden". Eine Sekunde bevor Gasly den Unfall von Sainz erreichte, wurde die rote Flagge gezeigt, da der Befehl zum Abbruch des Rennens gegeben worden war.

"Angenommen, Gasly konnte die roten Flaggen nicht sehen, so hätte er dennoch die gelben Flaggen und die Safety-Car-Tafeln respektieren müssen, die gemäß dem geltenden Reglement von den Fahrern verlangen, sich darauf vorzubereiten, langsamer zu werden und das Auto möglicherweise anzuhalten."

Weiter heißt es: "Gaslys Geschwindigkeit betrug 189 km/h bei der Ankunft bei Zwischenfall eins (Sainz) und 163 km/h bei Zwischenfall zwei (Albon-Bergungswagen), während er unter roten Flaggen fuhr. In keinem dieser beiden Fälle waren die Geschwindigkeiten von Gasly mit der Verpflichtung zur Verlangsamung und der Möglichkeit, sein Auto anzuhalten, vereinbar."

Warum Gasly das Safety-Car-Delta einhalten konnte

Doch wie er damals in Japan betonte, hielt sich Gasly an das begrenzte Geschwindigkeitsdelta, das die Fahrer unter VSC und bei voller Safety-Car-Phase einhalten müssen. Bei trockenen Bedingungen ist dies 40 Prozent langsamer als eine typische Rundenzeit im Trockenen und 50 Prozent langsamer bei nassen Bedingungen, wie es in Suzuka der Fall war.

Da Gasly aber die Werbetafel mitgenommen hatte und deshalb noch langsamer als die vor ihm fahrende Gruppe unter der anfänglichen Safety-Car-Aktivierung zurück an die Box fuhr, "wurde seine Delta-Zeit immer positiver", heißt es im Bericht.

Er war also 18 Sekunden langsamer als seine angepeilte Delta-Zeit, als er die Boxen erreichte. Da die Delta-Zeiten nicht zurückgesetzt werden, wenn die Autos an die Box kommen, konnte er "ein Tempo fahren, das 18 Sekunden pro Runde schneller war als die festgelegte Safety-Car-Delta-Rundenzeit, ohne den Delta-Zeit-Alarm auszulösen".

Welche Maßnahmen die FIA ergreifen will

Den Teams ist es gestattet, die Fahrer durch Blinklichter und akustische Warnsignale zu warnen, wenn sie die Deltazeit und damit die Geschwindigkeit überschreiten. Die FIA schreibt dazu: "In der Runde, die Gasly nach dem Boxenstopp fuhr, war er zwar deutlich schneller als unter diesen Umständen zu erwarten gewesen wäre, erfüllte aber dennoch die Anforderungen der bestehenden Safety-Car-Delta-Kontrollen."

Der Bericht enthält auch eine Liste von Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen, um die oben beschriebenen spezifischen Mängel im Zusammenhang mit den Vorfällen in Suzuka zu beheben.

Neben anderen Maßnahmen, wie der Beibehaltung desselben Rennleiters für den Rest der Saison 2022, werden ab dem US-Grand-Prix an diesem Wochenende alle Teams eine Nachricht von der Rennleitung erhalten, die ihnen mitteilt, dass sich Bergungsfahrzeuge auf der Strecke befinden, damit sie ihre Fahrer über den Teamfunk warnen können.

"Die Entwicklung eines Live-Überwachungsfensters für virtuelle oder richtige Safety-Car-Phasen, das den Status aller Fahrzeuge auf der Strecke, hinter dem Safety-Car [und] in den Boxen anzeigt", wird von der Rennleitung bei Formel-1-Veranstaltungen und dem "Remote Operations Centre" (ROC) - dem Videoschiedsrichter der Formel 1 - der FIA in Genf genutzt.

Die FIA wird außerdem ein "Race Control Procedure Update" einführen, um die Aufgabenzuweisung innerhalb des Rennleitungsteams (einschließlich der Delegation von Überwachungsaufgaben an das ROC, falls erforderlich und wenn es als robust erachtet wird) unter dem Safety-Car- oder VSC-Verfahren besser zu definieren.

Konkret bedeutet dies "die Delegation der Überwachung der Fahrzeuge, die unter Safety-Car-Bedingungen in die Boxengasse einfahren, und die daraus resultierende Länge des Safety-Car-Zugs".

FIA plant Einführung eines "dynamischen VSC" für 2023

Bei der Fahrerbesprechung in Austin im Laufe des Freitags wird die FIA den Fahrern diese neuen Verfahren erläutern und sie daran erinnern, sich an die bereits geltenden Regeln zu halten, was die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und die Beachtung der Flaggen sowie der Displays am Streckenrand betrifft.

Die Offiziellen in Austin werden auch die Präzedenzfälle für Fahrer, die die Flaggen und die VSC- und Sicherheitswagen-Regeln nicht respektieren, überprüfen und Richtlinien für die Umsetzung von Strafen für zukünftige Übertretungen dieser Art ausarbeiten.

Für 2023 ist die Einführung eines "dynamischen VSC" geplant, was bedeutet, dass "die Delta-Geschwindigkeit, die der Fahrer vor und in den Sektoren, in denen es zu einem Zwischenfall kommt, einhalten muss, geändert wird, damit die Fahrer wissen, wo Zwischenfälle gemeldet wurden", so der FIA-Bericht.

Boxengassenschließung während der Safety-Car-Phasen?

Für das nächste Jahr ist außerdem eine Regeländerung geplant, die besagt, dass die Boxenausfahrt während einer Safety-Car-Phase geschlossen und nur für kurze Zeit wieder geöffnet wird, wenn die Safety-Car-Schlange vorbeifährt.

Dies hätte erhebliche Auswirkungen auf die Safety-Car-Phasen und würde die Rennstrategien beeinflussen, wenn das Rennen nach einer kurzen Unterbrechung wieder aufgenommen werden soll.

Im FIA-Bericht wird darauf hingewiesen, dass diese Änderung "nach dem Ermessen der Rennleitung in Abhängigkeit von den Streckenbedingungen und/oder den spezifischen Anforderungen eines Eingriffs umgesetzt werden könnte".

Änderung bei Werbetafeln und Pirelli-Reifen geplant

Die Platzierung und Konstruktion von Werbetafeln, die bei Formel-1-Veranstaltungen verwendet werden, wird ebenfalls geprüft, wobei Klebebanner im Stil der Formel E und andere Alternativen für Formel-1-Veranstalter in Betracht gezogen werden könnten.

Auch die Verbesserung der Abflüsse in Suzuka soll nun geprüft werden, ebenso wie das Anbringen von leistungsfähigeren Scheinwerfern an den Bergungsfahrzeugen, da Gasly sich zunächst nicht bewusst war, dass er in Japan so dicht an einen der Traktoren vorbeifuhr.

Im FIA-Bericht heißt es, dass der Weltverband eine "Untersuchung neuer Technologien (künstliche Intelligenz) durchführt, um schwierige Situationen auf der Strecke besser bewältigen zu können, auch unter schwierigen Wetterbedingungen".

Zudem wird man mit Pirelli an den Eigenschaften der Reifen arbeiten, die für "extrem nasse Streckenbedingungen" in den Saisons 2023 und 2024 erforderlich sind.

Obwohl das Hauptproblem der aktuellen Formel-1-Autos im Regen eher die große Gischt ist, haben viele Fahrer nach dem Rennen in Suzuka über die Intermediates und Extrem-Regenreifen von Pirelli geklagt, wobei Max Verstappen seine Unterstützung anbot, in Zukunft mehr Regentests für Pirelli absolvieren zu wollen.