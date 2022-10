Trotz Wechsel ins Red-Bull-Lager: Mercedes-Einsatz für de Vries geplant

(Motorsport-Total.com) - Nyck de Vries wird für die Formel-1-Saison 2023 ein Stammcockpit bei AlphaTauri erhalten, wie während des Rennwochenendes in Japan bekannt gegeben wurde. Als Schwesterteam von Red Bull wechselt er damit ironischerweise zu einen der Hauptrivalen von Mercedes, wo er aktuell noch als Reservefahrer unter Vertag steht und 2021 die Formel-E-Meisterschaft mit dem Automobilhersteller gewonnen hat.

Trotz seiner Aufnahme in den Red-Bull-Fahrerkader wird de Vries noch eine weitere Trainingssession im Mercedes in dieser Saison erhalten, so wie es ursprünglich auch geplant war. Es wird davon ausgegangen, dass er im ersten Training von Mexiko das Steuer von George Russell übernehmen wird, nachdem er in Frankreich bereits für Lewis Hamilton im Einsatz war.

Obwohl de Vries in Monza sein Formel-1-Debüt mit Williams feierte, wird sein Trainingseinsatz für Mercedes noch als Rookie-Test gewertet werden, da der Status eines Rookies erst nach mehr als zwei Grand-Prix-Einsätzen erlischt. Mit dem Wechsel zu AlphaTauri ist jedoch sicher, dass der Niederländer den Reifentest nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi nicht für Mercedes absolvieren wird.

Mercedes: "Schade, wo Nyck hingeht"

Mike Elliott, Mercedes-Technikchef, freut sich, dass de Vries ein Stammcockpit in der Formel 1 erhalten hat, obwohl er über die Teamwahl nicht zu begeistert ist: "Ich freue mich wirklich für Nyck, dass er diese Chance bekommen hat. Vielleicht ist es schade, wo er hingeht, aber so ist es nun mal."

"Ich denke, er hat die Chance verdient. Er hat gezeigt, dass er ein sehr guter Fahrer ist und ihn in der Garage zu haben, war großartig. Er ist ein wirklich netter Kerl, der sehr engagiert ist und das Auto versteht", lobt Elliott den Niederländer.

Mit dem Wechsel ins Red-Bull-Lager wurden die Aktivitäten von de Vries in Japan und Singapur bei Mercedes schon etwas zurückgefahren. Während in Suzuka die Verkündung seines Cockpits im Vordergrund stand, war der 27-Jährige auch in Singapur nicht in den Mercedes-Meetings anwesend.

Elliott baut zudem auf das Vertrauen von de Vries, keine internen Mercedes-Informationen an die Konkurrenz weiterzugeben: "Ich denke, wir haben Vertrauen in ihn, dass wir ihn ins Auto setzen können, dass wir Tests mit ihm machen können und dass wir darauf vertrauen können, dass er nicht auf die Dinge achtet, auf die wir ihn nicht achten lassen wollen, und ich denke, er wird einen guten Job machen."

Elliott: Was de Vries aus der Mercedes-Zeit mitnehmen könnte

Mercedes glaubt auch nicht, dass die vielen Simulatorstunden in Mercedes-Autos eine große Hilfe für de Vries sein werden, da er sich zum einen hauptsächlich auf die Formel E konzentriert hat und zum anderen die Entwicklung so schnell vorangeht.

Elliott erklärt: "Er hat schon einiges gemacht. Natürlich ist er auch in der Formel E gefahren, was einen großen Teil seiner Zeit in Anspruch nimmt. Und die Formel 1 verändert sich so schnell und das Lerntempo ist so hoch, dass das, was er vor einem Jahr gemacht hat, für ihn wahrscheinlich nicht besonders hilfreich ist."

"Ich denke, was er von hier mitnehmen könnte, ist die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, unsere Prozesse und unsere Systeme. Aber wie gesagt, wir wünschen ihm viel Glück. Ich denke, er war sehr ehrenhaft in seinem Umgang mit uns, also haben wir keine Bedenken."