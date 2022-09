Lewis Hamilton: "Bin beeindruckt von Adrian Newey und seinem Team"

(Motorsport-Total.com) - Mercedes-Pilot Lewis Hamilton muss gestehen, dass Red Bull in der Saison 2022 einen hervorragenden Job macht. Besonders vom Ingenieursteam um Adrian Newey ist er angetan, obwohl er gleichzeitig betont, dass Mercedes selbst sehr viel Potenzial in den eigenen Reihen hat.

"Es ist mehr so, dass ich von Adrian Newey und seinem Team beeindruckt bin", weicht Hamilton auf die Frage aus, wie er die überragende Konstanz und Dominanz von Max Verstappen in dieser Saison einschätzt. "Ich denke, das Team [Red Bull] hat schon seit einiger Zeit wirklich tolle Autos."

"Früher hatten sie eine sehr hohe Fahrhöhe und einen größeren Luftwiderstand. Ich denke, sie haben in diesem Jahr erkannt, dass ihr Motor nicht langsamer war als andere, sondern dass sie in den vergangenen Jahren einfach zu viel Luftwiderstand hatten. Und sie haben einen fantastischen Job gemacht", so Hamilton.

Hamilton bereut abfällige Aussagen über Red Bull

Mit seiner Lobeshymne auf den Mercedes-Rivalen der vergangenen Saison nutzt der siebenmalige Formel-1-Weltmeister auch gleich die Chance, sich bei Red Bull zu entschuldigen, für Aussagen, die er in der Vergangenheit getroffen hat.

"Alles, was ich in der Vergangenheit über das Team gesagt habe, habe ich nicht negativ gemeint. Ich glaube, vor Jahren habe ich einmal gesagt, dass sie nur eine Getränkefirma sind oder so etwas Ähnliches. Damit wollte ich eigentlich nur unterstreichen, dass man eher auf einen Autohersteller setzen würde, aber sie haben mich vom Gegenteil überzeugt, und zwar allen", sagt Hamilton.

"Sie haben einen großartigen Job gemacht, aber vor allem, weil ich weiß, dass Adrian seine Diplomarbeit über die 'Ground-Effect'-Autos geschrieben hat, als er an der Universität war. Es ist also keine Überraschung, was er in diesem Jahr geleistet und geschaffen hat! Es ist beeindruckend. Aber ich glaube an die jungen Wilden in unserem Team, dass wir aufholen werden."

Nach dem Rennen in Monza war für den Briten jedoch auch mathematisch klar, dass es mit der achten Weltmeisterschaft auch nicht in der Saison 2022 klappen wird. Hamilton hat derzeit 168 Punkte auf seinem Konto und läuft Gefahr, zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere überhaupt keinen Saisonsieg zu erringen.