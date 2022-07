Max Verstappen: "Updates nicht speziell für mich designt"

Der Red Bull RB18 ist in der Formel-1-Saison 2022 bisher mehrfach umfangreich modifiziert worden, unter anderem in Imola, in Barcelona und zuletzt in Silverstone. Abgesehen von seinen Ausfällen zu Saisonbeginn in Bahrain und in Kanada hat Perez in Dschidda und Miami am schlechtesten abgeschnitten, jeweils mit P4 im Grand Prix.

