Fernando Alonso: Hamilton wird Russell in der WM besiegen

"Lewis fährt so gut, wie er es in den vergangenen acht Jahren getan hat. Er dominierte den Sport, brach alle Rekorde und holte über 100 Polepositions. Und jetzt fährt er eine Megarunde - so oder so ähnlich hat er es in Australien selbst gesagt - und liegt eine Sekunde zurück. Also, ja - willkommen in meiner Welt!"

© Copyright 1‌996 - ‌2022 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.