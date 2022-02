Marko: Red Bull wird bei Präsentation keine Details zeigen

(Motorsport-Total.com) - Am Mittwoch um 17 Uhr stellt Red Bull sein neues Auto für die Formel-1-Saison 2022 vor, doch das fertige Auto dürfen die Fans dabei nicht erwarten, wie Motorsportkonsulent Helmut Marko ankündigt: "Die Präsentation, die wichtig für Fans und Sponsoren ist, zeigt noch keine besonderen Details am Auto", sagt der Österreicher gegenüber 'Sport1'.

© Motorsport Images Red Bull präsentiert am Mittwoch sein neues Auto für die Saison 2022 Zoom Download

Das heißt: Wie auch bei Haas in der vergangenen Woche, stellt Red Bull den RB18 nur in seinem grundlegenden Design vor, das sich aber noch einmal deutlich verändern soll: "Das neue Auto wird erst kurz vor dem Testbeginn in Barcelona am 23. Februar fertig. Ab dann wird es weiterentwickelt und erhält nochmal ein Update für das erste Saisonrennen am 20. März in Bahrain."

Der Grund dafür ist einfach: Red Bull will der Konkurrenz mit dem neuen Reglement natürlich noch nicht zu viel zeigen und auch die Zeit noch nutzen, um das Auto so lange wie möglich noch zu entwickeln. "Durch die neuen Regeln will jeder so spät wie möglich fertig sein - auch um nicht zu früh alles zu zeigen", so Marko.

Max Verstappen geht als Weltmeister mit der Startnummer 1 in die neue Saison. Teamkollege bleibt der Mexikaner Sergio Perez.