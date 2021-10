Fotostrecke: Red Bulls Honda-Spezialdesign beim Türkei-Grand-Prix

(Motorsport-Total.com) - Der Red Bull RB16B erstrahlt an diesem Wochenende beim Großen Preis der Türkei (im Liveticker!) in neuem Design. Eigentlich sollte an diesem Wochenende in Suzuka gefahren werden, doch die globale Pandemie macht dem einen Strich durch die Rechnung. So fahren Max Verstappen und Sergio Perez an diesem Wochenende beim Formel-1-Rennen im Istanbul Park in diesem Design.

© Getty Images / Red Bull Content Pool Red-Bull-Honda RB16B in Spezial-Lackierung für den Türkei-GP der Formel 1 2021 Zoom Download

Die Grundfarbe ist der Honda-Farbton "Grand Prix White" und erinnert an den RA272, mit dem Richie Ginther 1965 in Mexiko-Stadt den ersten Sieg für Honda in der Formel 1 geholt hat. Red Bull möchte mit dem Design seine Dankbarkeit gegenüber Honda zum Ausdruck bringen.

ANZEIGE

Honda zufolge kam die Idee von Red Bull. "Sie sagten uns: 'Lasst uns etwas Besonderes für Suzuka machen'. So hat das alles begonnen", sagt Masashi Yamamoto, Chef des Formel-1-Projekts bei Honda. "Die ursprüngliche Idee war, besondere Rennanzüge im Stil des RA272 zu machen. Das war unsere erste Idee für Suzuka."

"Dann haben wir die Idee ein bisschen weitergesponnen und dachten uns: 'Warum machen wir das nicht gleich mit dem ganzen Auto?' Daraufhin haben wir das Design gemeinsam entwickelt. Red Bull ist mit dem Basisdesign gekommen und wir haben kleine Details wie den roten Kreis an der Nase als Symbol für die japanische Flagge und die Startnummer im Retrodesign vorgeschlagen."

Fotostrecke: Honda-Hommage: Red Bulls Spezialdesign in Istanbul Red Bull fährt in Istanbul mit einem Spezialdesign, das eine Hommage an Motorenhersteller Honda ist. Hier gibt es die Bilder! Fotostrecke

Red Bull bekam von der FIA nach Rücksprache grünes Licht für das Sonderdesign, doch der eigentliche Einsatzzweck beim Heimrennen fiel aus. "Das ist auf der einen Seite natürlich schade. Aber uns geht es hauptsächlich darum, dass wir es überhaupt mit Red Bull so machen können. Wir müssen uns bei Red Bull bedanken, denn sie haben viel getan, um die Idee umzusetzen", so Yamamoto-san.

"Auch für die Fans wird das großartig sein, sie werden es sicherlich mögen. Ich bin stolz darauf, dass wir den Fans zeigen können, wie Red Bull und Honda als Team zusammenarbeiten und dasselbe Ziel verfolgen. Und ich freue mich, dass es allen bei Honda gefällt. Für uns ist das wichtig, weil es zeigt, dass wir ein Team sind."

Die Zusammenarbeit zwischen Red Bull, damals frustriert von den Renault-Motoren, und Honda begann im Jahr 2018 mit einem Probeengagement Hondas bei Toro Rosso (heute AlphaTauri). Auch die AlphaTauri-Boliden sind mit Schriftzügen auf dem Heckflügel mit dem Wort "arigato" versehen, was auf Japanisch "Danke" bedeutet.

Ein Jahr später baute auch das Red-Bull-Mutterteam die Honda-Motoren ein und war sofort konkurrenzfähig. In der Saison 2021 kämpft Max Verstappen um den WM-Titel. Honda kündigte Anfang Oktober 2020 den Rückzug aus der Formel 1 nach der Saison 2021 an. Red Bull wird die Honda-Motoren übernehmen und selbst weiterentwickeln.