Lance Stroll: Vettels Auge für Details ist "ziemlich erstaunlich"

Inzwischen habe er ein ganz anderes Selbstverständnis entwickelt als in seinen Anfängen in der Formel 1. Als Rookie fuhr er 2017 neben dem erfahrenen Felipe Massa. "Wenn ich auf meine Anfänge in der Formel 1 blicke, dann war ich nicht so erfahren wie heute. Daher war ich auch nicht so gut. In meinem ersten Jahr fuhr ich neben einem Teamkollegen, der 16 Jahre Erfahrung hatte. Ich war einfach nicht so komplett", blickt Stroll zurück.

