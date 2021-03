Antonio Giovinazzi: Gefühl im Alfa Romeo "in allen Kurven positiv"

Denn gerne würde er auch einmal in der Situation wie Pierre Gasly in Monza oder Sergio Perez in Bahrain sein, die in Mittelfeldautos die große Sensation schafften. "Aber dafür braucht man auch ein gutes Auto", weiß er. "Das ist unser Ziel. Wir wollen so nah wie möglich an das Mittelfeld kommen, um so bereit wie möglich zu sein, Chancen zu nutzen."

