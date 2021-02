Der Formel-1-Freitag im Rückblick: Best of Social Media

In den Werken wird weiter auf Hochtouren an den neuen Autos gearbeitet. Red Bull setzt den Schraubenzieher und McLaren die Farbpistole an. Und Mercedes lässt Konfetti regnen... Im Januar hatte das Team in einem Tweet gescherzt, dieses Design in Anlehnung an die Meisterfeier 2020 für die kommende Saison zu realisieren, wenn es eine Million Retweets bekommt. Noch ist man davon zwar weit entfernt, so könnte das Ganze aber zumindest aussehen.

