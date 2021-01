Der Formel-1-Dienstag im Rückblick: Best of Social Media

"Nach über zwei Jahrzehnten im Einsatz werden wir uns in den nächsten Wochen von unseren alten Race Bays verabschieden", erklären die Weltmeister aus der Teamzentrale in Brackley. "Seit 1999 haben die Autos, die in diesen Race Bays gebaut wurden, 115 Siege, 253 Podiumsplätze, 126 Poles, 79 schnellste Runden und 57 Doppelsiege erzielt." "Von den euphorischen Höhen bis zu den tiefsten Tiefen, von den Momenten der Hoffnung bis zu den Momenten des Kopfzerbrechens und des 'Was lernen wir daraus' - Wir haben uns dort als Team versammelt, sowohl in schwierigen Zeiten als auch zum Feiern", heißt es weiter "Aber wie eine weise Person einmal sagte: 'Wenn du dich nicht vorwärts bewegst, fällst du zurück!' Und während ein Kapitel in der Geschichte des Teams zu Ende geht, beginnt ein neues und aufregendes. Hier ist also ein erster digitaler Blick auf unsere neuen Race Bays."

