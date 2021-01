Coronavirus-Ticker: Aktuelle Absagen in F1, WRC und Motorsport weltweit

(Motorsport-Total.com) - Die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundene Lungenkrankheit COVID-19 haben die Welt fest im Griff. Viele Länder haben Schutzmaßnahmen ergriffen, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Auch der Motorsport ist davon betroffen: Wie schon 2020, so werden auch 2021 Rennveranstaltungen abgesagt oder verschoben. Diese Übersicht informiert über aktuelle News und Terminabsagen.

+++ 9. Januar 2021 +++

Promoter des China-Grand-Prix bittet um Verschiebung

Die Promoter des Formel-1-Rennens in Schanghai haben die Rechteinhaber der Rennserie um eine Verschiebung des China-Grand-Prix 2021 gebeten. Vor der zweiten Jahreshälfte sei das Rennen realistisch nicht durchführbar, so heißt es von Juss Event. Offiziell ist die Verschiebung noch nicht: China firmiert weiter an dritter Stelle im aktuellen Formel-1-Kalender, mit dem Rennen am 11. April 2021. Die Formel 1 selbst gibt an, alle 23 geplanten Rennen fahren zu wollen.

NASCAR: Nur acht Qualifyings in diesem Jahr

Schon vergangenes Jahr hat NASCAR nach der Wiederaufnahme des Fahrbetriebs unter Corona das Training und das Qualifying bei Cup-Events meist ausgelassen. Daran knüpft man in der Saison 2021 an: Nur bei acht der 36 NASCAR-Cup-Saisonrennen wird es ein Vorab-Programm geben. Details zur Ermittlung der Startaufstellung bei den restlichen 28 Läufen will NASCAR zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

+++ 8. Januar 2021 +++

Erneutes Spontan-Comeback von Imola und Portimao?

Weil sich die Fragezeichen hinter einigen Formel-1-Rennen im Kalender 2021 mehren, könnten zwei Ersatzstrecken der Saison 2020 auch in diesem Jahr kurzfristig nachnominiert werden: Imola und Portimao. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Sollten zum Beispiel der Australien-Grand-Prix im März und das Rennen in China im April aufgrund von Reisebestimmungen nicht stattfinden können, hätte die Formel 1 zwei Ersatzmöglichkeiten in Europa. Offiziell ist all dies bisher aber nicht.

Absage der WRC-Rallye Großbritannien

Aufgrund der Coronakrise und deren Folgen ist die Finanzierung der Rallye Großbritannien gescheitert. Die Veranstaltung, eigentlich geplant für den 19. bis 22. August 2021, wurde aus dem Kalender der Rallye-WM (WRC) gestrichen. Als Ersatz rückt die Ypern-Rallye in Belgien nach, allerdings bislang noch ohne konkreten Termin.

Mögliche weitere Änderungen am WRC-Kalender

Beim Kalender der Rallye-WM könnte es demnächst noch weitere Änderungen geben. Kommende Woche soll endgültig entschieden werden, ob die Arctic-Rallye in Lappland (Finnland) den leeren Februar-Termin von der bereits abgesagten Rallye Schweden übernehmen wird.

+++ 6. Januar 2021 +++

Formel-1-Wintertests vor Ortswechsel

Sollte der Formel-1-Saisonauftakt nicht wie geplant in Australien stattfinden können, würden die traditionellen Wintertests vermutlich verlegt werden. Statt Anfang März in Barcelona könnten die Probefahrten dann Mitte März in Bahrain erfolgen, wo kurz darauf ohnehin ein Grand Prix gefahren werden soll. Und würde Australien wegfallen, dann wäre Bahrain das Auftaktrennen. Beschlossene Sache ist der Ortswechsel aber bisher nicht.

IndyCar-Serie verschiebt Saisonauftakt

Die US-amerikanische IndyCar-Serie hat ihren Saisonauftakt um einige Wochen nach hinten verlegt. Ursprünglich hätte die Saison am 7. März 2021 in St. Petersburg in Florida beginnen sollen. Die Veranstaltung wurde nun aber auf den 25. April verschoben. Neuer Ort für den Auftakt ist damit Birmingham in Alabama am 11. April. Bereits im Dezember hatte IndyCar das Stadtrennen in Long Beach an das Ende der Saison 2021 verlegt.

+++ 4. Januar 2021 +++

FIA-Präsident warnt: Coronakrise "noch nicht vorbei"

Jean Todt als Präsident des Automobil-Weltverbands (FIA) warnt vor zu viel Euphorie vor der Motorsport-Saison 2021. Die Coronakrise sei "leider nicht vorbei", so sagt er und verweist auf die Auswirkungen der Pandemie auf den Rennbetrieb. Er glaube, "dass wir in den nächsten Tagen eine ganze Menge an möglichen Änderungen in verschiedenen Kalendern hören werden, nicht nur in der Formel 1". Er erwarte keine "annähernd normale Saison", so Todt.

Australien-Grand-Prix vor Verschiebung

Strikte Einreisevorschriften, eine Virusmutation und der lange Vorlauf beim Aufbau des Albert Park Circuit in Melbourne könnten für eine Verschiebung des Australien-Grand-Prix sorgen. Das Rennen ist derzeit als Auftaktveranstaltung im Formel-1-Kalender 2021 gesetzt, doch ob der Termin am 21. März gehalten werden kann, ist ungewiss. Im Raum steht eine Verschiebung in die zweite Saisonhälfte, womit Bahrain am 28. März das Auftaktrennen darstellen würde.

Supercars bemühen sich um Ersatzrennen

Falls der Australien-Grand-Prix in Melbourne nicht wie geplant stattfinden könnte, hat die australische Supercars-Rennserie - in Melbourne traditionell im Formel-1-Rahmenprogramm unterwegs - bereits einen Plan B für diese Station im 2021er-Kalender ersonnen. Die beliebten Tourenwagen würden auf Sandown ausweichen. Die Strecke liegt gut 30 Kilometer südöstlich des Albert Parks ebenfalls im Stadtgebiet von Melbourne.

+++ 22. Dezember 2020 +++

Formel E verschiebt Auftakt zur ersten WM-Saison

Die Formel-E-Weltmeisterschaft beginnt nicht mit einem Double-Header in Santiago de Chile in Südamerika. Die Doppelveranstaltung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, mit dem Ziel, die Rennen "im ersten Quartal 2021" nachzuholen. Grund für die Verschiebung im aktuellen Formel-E-Kalender sind die aktuellen Einreisebestimmungen in Chile. Neuer Saisonauftakt ist damit laut aktuellem Stand der Dinge Riad in Saudi-Arabien am 26./27. Februar 2021.

+++ 17. Dezember 2020 +++

IndyCar mit neuem Saisonfinale 2021

Die IndyCar-Serie hat das Stadtrennen in Long Beach an das Ende der Saison 2021 verschoben. Statt am 17./18. April soll der Traditionskurs nun am 25./26. September befahren werden, womit Laguna Seca nicht mehr das Saisonfinale darstellt. 2020 war Long Beach im Zuge der Coronakrise ersatzlos aus dem IndyCar-Kalender gestrichen worden.

+++ 15. Dezember 2020 +++

Absage der WRC-Rallye Schweden

Die Veranstalter der Rallye Schweden haben ihren Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in der Saison 2021 abgesagt. Vom 11. bis zum 14. Februar hätte Schweden der zweite WRC-Saisonschauplatz sein sollen. Nun aber wird dort das öffentliche Leben aufgrund der verschärften Coronakrise eingeschränkt. Als Ersatz für die Schweden-Rallye könnte die Arctic-Rallye in Finnland neu in den WRC-Kalender aufgenommen werden. Eine Entscheidung steht noch aus.

+++ 8. Dezember 2020 +++

NASCAR streicht Kalifornien-Rennen

Die dritte Saisonstation der NASCAR-Cup-Serie wird nicht Fontana sein. Der Auto Club Speedway wurde aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation im Bundesstaat Kalifornien aus dem Kalender genommen. Als Ersatz rückt die Rundkurs-Variante in Daytona am 21. Februar nach. Homestead, genau wie Daytona in Florida gelegen, folgt eine Woche später als ursprünglich geplant am 28. Februar als neues drittes Rennen.

+++ 4. Dezember 2020 +++

NASCAR: Zuschauerbegrenzung beim Daytona 500

Der Daytona International Speedway hat bekanntgegeben, dass das erste NASCAR-Cup-Rennen der Saison 2021 in Daytona am 14. Februar nur mit einer "begrenzten Anzahl" an Vor-Ort-Zuschauern erfolgen wird, und mit verstärkten Hygienemaßnahmen. Vergangenes Jahr war das Rennen noch unter normalen Bedingungen abgehalten worden.