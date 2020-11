Mehr Kritik an den Pirelli-Reifen: Verstappen schlägt Drift-WM vor

(Motorsport-Total.com) - Die Kritik der Fahrer an den neuen Pirelli-Reifen für 2021 hat in Bahrain hohe Wellen geschlagen. So hohe Wellen, dass die Reifen auch in der Pressekonferenz zur Qualifikation in Sachir noch ein zentrales Thema waren. Mehrfach wurden Lewis Hamilton, Max Verstappen und Valtteri Bottas am Samstag auf die Prototypen angesprochen, mit denen sie am Freitag nicht glücklich waren .

