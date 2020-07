Renault gibt sich trotz P6 kämpferisch: "Saison ist noch nicht vorbei"

Im Fokus stehen in den kommenden Rennen auch noch ein paar Upgrades. "Wir werden in den kommenden Rennen ein paar Sachen kriegen", kündigt Ocon an. "Die Entwicklung hält also weiter an. Es ist noch früh in der Saison, also gibt es definitiv noch Möglichkeiten, was wir tun können. Es ist noch lange nicht vorbei."

