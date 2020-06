Willi Weber: Michael Schumacher hätte mir auch 50 Prozent gegeben

"In der gesamten Laufzeit, in der wir zusammen waren - das waren über 25 Jahre -, in der Hochzeit bei Ferrari, haben etliche Manager versucht, Ion Tiriac und wie sie alle heißen, an den Michael dranzukommen. Seine Aussage war immer die gleiche: 'Never change a winning team.' Er war immer für mich da, an meiner Seite. Und das hat ihn natürlich auch ausgezeichnet", so Weber.

© Copyright 1‌996 - ‌2020 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.