Highlights des Tages: Ricciardo in US-Talkshow zu Gast

Daniel Ricciardo war gestern Abend zu Gast in der US-Talkshow "The Daily Show" von Trevor Noah . Der Australier sprach unter anderem über seinen Wechsel von Red Bull zu Renault, der auch in der neuen Netflix-Staffel "Drive to Survive" thematisiert wird. Die Show habe auch geholfen, die Formel 1 in den USA bekannter zu machen, merkt der Australier an. Über seine offene, lustige Art meint Ricciardo: "Die anderen helfen dem Sport nicht mit ihrer Art und Weise. In Australien bin ich mit Sonnenschein und Strand aufgewachsen, das verwandelt deine Persönlichkeit einfach in Glückseligkeit." Er wird auch gefragt, ob es tatsächlich möglich sei, mit einem Formel-1-Auto kopfüber durch einen Tunnel zu fahren: "Das habe ich noch nie gemacht. Aber durch den vielen Abtrieb könnten wir wohl mit der richtigen Geschwindigkeit kopfüber durch einen Tunnel fahren. Das würde im Fernsehen toll aussehen! Aber lassen wir das doch zuerst Vin Diesel mal ausprobieren." Über die technische Komponente des Sports meint Ricciardo: "Das ist wohl die eine Seite, die mir an meinem Beruf weniger gefällt. Im Tennis kannst du die Schuld nur bis zu einem gewissen Grad auf den Schläger schieben. Aber unser Sport hängt sehr stark vom Equipment ab." Und über sein Fahrverhalten auf normalen Straßen: "Du wärst enttäuscht. Ich fahre sehr entspannt und singe im Auto." Er singe auch auf der Rennstrecke in seinem Kopf, gibt er zu. "Manchmal ist ein Rennen eben langweilig. Daher muss ich mich selbst ein wenig unterhalten."

