Mercedes: Toto Wolff kündigt "kleinere Upgrades" für Suzuka an

(Motorsport-Total.com) - Ferrari ist stark in die zweite Saisonhälfte gestartet und hat mit Charles Leclerc und Sebastian Vettel in den vergangenen vier Rennen drei Siege eingefahren. In Russland hat Mercedes mit einem Doppelsieg zurückgeschlagen, aber das scheint dem Team noch nicht genug zu sein: Teamchef Toto Wolff kündigt für den Großen Preis von Japan in Suzuka Updates am Mercedes-Boliden an.

"Nach drei sieglosen Rennen war der Doppelsieg in Sotschi ein großartiges Gefühl", so Wolff, der trotz der nahezu sicheren Meisterschaft Siege einfahren will. "Wir haben in Russland eine starke Leistung im Rennen gezeigt, das Beste aus unseren Möglichkeiten herausgeholt und sowohl Lewis als auch Valtteri blieben fehlerfrei." Damit hat Mercedes den Vorsprung auf Ferrari sowohl in der Fahrer- als auch Teamwertung wieder vergrößert.

Wolff stellt aber klar: "Der Sieg in Sotschi verändert jedoch nichts an der Tatsache, dass Ferrari einen stärkeren Start in die zweite Saisonhälfte hingelegt hat als wir. Wir werden in Japan ein paar kleinere Upgrades am Auto haben, die uns hoffentlich dabei helfen, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen."

Der Schlüssel zum Erfolg in Suzuka ist für den Mercedes-Strippenzieher aber der Umgang mit den Reifen. Nur wenn das Fenster getroffen wird, kann das Team das Maximum aus dem Auto herausholen und siegen. Der Teamchef freut sich auf das Rennen, das mit "seinen spannenden Kurvenpassagen" für Motorsport-Fans ein großer Genuss sei.

"Wir können dort auf eine starke Bilanz zurückblicken, da wir in der Hybrid-Ära bislang jedes Rennen in Japan gewinnen konnten", gibt sich Wolff selbstbewusst. "Aber angesichts der Stärke unserer Konkurrenten erwartet uns in diesem Jahr eine große Herausforderung. Es wird ein sehr enger Kampf auf der Strecke, auf den wir uns jedoch sehr freuen."