Red Bull, Mercedes, Ferrari: Hamiltons Karriereplan unter der Lupe

Und zwar konkret so: "All die Informationen, die uns Hamilton gegeben hat, warum er wechseln will und so weiter, habe ich an Niki weitergeleitet. Dann gab's ein Rennen in Singapur, wo er in Führung liegend einen Getriebeschaden hatte, und da hat Niki dann zugeschlagen. Eine Fehleinschätzung, den damals stärksten Fahrer, anstatt ihn bei McLaren zu lassen, Niki in die Hände zu spielen."

