McLaren-Fahrer optimistisch: Team auf einem guten Weg

(Motorsport-Total.com) - McLaren hat in der Formel-1-Saison 2019 allen Grund zum Feiern, denn aktuell liegt das Team in der Konstrukteurswertung hinter den drei Topteams auf dem vierten Platz. Es führt die inoffizielle Wertung "the best of the rest" mit 20 Punkten Vorsprung auf Renault an. Der Rennstall ist optimistisch, die gute Form auch in der zweiten Saisonhälfte bestätigen zu können.

