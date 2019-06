Formel-1-Live-Ticker: Lando Norris schwärzt Kimi Räikkönen an

So schön und doch so sportlich illegal: Das Highlight auf der Strecke fand am vergangenen Wochenende rund um die Gruppe Ricciardo, Räikkönen, Hülkenberg, Norris statt. In dieser Reihenfolge kamen sie auch ins Ziel, wurden aber nicht so gewertet. Denn Ricciardo soll es laut den Rennkommissaren etwas übertrieben haben mit seinen Manövern. In einem unterhaltsamen Rückblick auf die Rennszene geben die McLaren-Piloten Carlos Sainz und Lando Norris ihr Kommentar dazu ab. Dabei beschwert sich Norris gar nicht so sehr darüber, dass er sowohl von Ricciardo als auch von Hülkenberg von der Strecke gedrängt wurde. Vielmehr enthüllt er, dass er gesehen hat, wie Räikkönen noch gefährlich gegen Hülkenberg eingelenkt hat. Damit ist er aber davongekommen ...

