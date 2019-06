Unterstützung für Grosjean-These: IndyCar anstrengender als Formel 1?

IndyCar-Größe Will Power hat sogar in Indiz dafür gefunden, dass die eine Serie anstrengender ist als die andere. Auf der einzigen Strecke, die sich beide Serie teilen, dem Circuit of the Americas in Austin, könne man bei Onboard-Aufnahmen beobachten, wie Hamilton selbst in seine Pole-Runde "eine Hand am Lenkrad hat, wo wir am Lenkrad richtig zu kämpfen haben."

