Live-Ticker: Formel-1-Tests in Barcelona, Tag 6

Das, was Lando Norris am Dienstag gezeigt hat, sei zwar "nicht zwingend ein 'Glory-Run'" gewesen, erklärt mein Kollege Edd Straw in unserem improvisierten TV-Studio in Barcelona. Er könne aber "mit absoluter Sicherheit" sagen, dass McLaren momentan nicht die Nummer 1 ist. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse des fünften Testtags in Barcelona, hier wie üblich in der Video-Analyse. Unser Team vor Ort spricht außerdem über den kleinen Schlagabtausch zwischen Sebastian Vettel (Ferrari) und Pierre Gasly (Red Bull) und über die Probleme des Mercedes-Teams am ersten Nachmittag mit dem brandneuen Update-Paket, das gestern das schlagzeilenbestimmende Thema in Barcelona war.

