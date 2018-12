Niki Lauda: Habe handgeschriebenen Brief von Sebastian Vettel erhalten

Über die Weihnachtsfeiertage wird Lauda in Ibiza nicht entspannen, sechs Stunden täglich trainiert er mit zwei Trainern für sein Comeback. In seiner Zeit im Krankenhaus habe er niemals Angst verspürt, so der Wiener. Immerhin fühlte er sich in den Händen der Spezialisten wohl, als er Anfang August in das Wiener Allgemeine Krankenhaus (AKH) gebracht wurde. "Ich wusste, dass es sehr, sehr hart werden würde. In so einem Zustand konnte ich nur eines machen: kämpfen. Ich habe das jeden Moment getan, und werde es auch weiterhin tun."

