Alonso mit Stars-and-Stripes-Kappe: Erste PR-Maßnahme für IndyCar-Wechsel?

(Motorsport-Total.com) - Wenn das mal kein Wink mit dem Zaunpfahl war: Fernando Alonso schlenderte am Donnerstag mit einer Kappe im Stars-and-Stripes-Design durch das Fahrerlager am Circuit of The Americas in Austin. Die Kopfbedeckung - hergestellt und beworben von seiner eigenen Bekleidungsfirma - trug er von Medientermin zu Medientermin und betonte emsig, wie wohl er sich in den USA fühlen würde.

Die PR-technische Ouvertüre für die Bekanntgabe seines Wechsels in die IndyCar-Serie? Fragen zu seiner Zukunft prallen an Alonso ab. Er habe "bisher noch keine Pläne" für 2019 und würde höchstens Erholung planen. "Man reist sehr viel", sagt der Spanier und kann sich das Lachen nicht verkneifen: "Vielleicht habe ich mehr Freizeit, kann in die Staaten kommen und Urlaub machen."

Unwahrscheinlich, dass er nur für Kaliforniens Strände oder New Yorks Skyline zurückkehrt. "Ich habe oft gesagt, dass mich das Indy 500 noch so reizt wie im vergangenen Jahr", tastet sich Alonso vor. "Nach meinem Sieg in Le Mans ist es noch attraktiver." Weil ein Erfolg bei dem Ovalklassiker ihm die heiß begehrte "Triple Crown" des Motorsports beschweren würde. Früher als gedacht.

Der 37-jährige Alonso scheint zu wissen, dass er sich nicht ewig Zeit lassen kann. "Ich will es kurzfristig schaffen", meint er und lässt erneut durchblicken, wohin die Reise für ihn gehen könnte. Mit einer vollen Saison in der IndyCar-Serie stünden die Chancen, das Indy 500 zu gewinnen, besser.

Die Brötchen, die er bei seinem viertletzten Formel-1-Rennen für McLaren backen muss, sind im Land der unbegrenzten Möglichkeiten kleinere. "Wir wollen nach zwei Rennen ohne Punkte endlich wieder Zähler holen", sagt Alonso. "Es wird eine Herausforderung, aber wir versuchen es."