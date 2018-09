Haas bestätigt Grosjean und Magnussen für Formel-1-Saison 2019

Der 32-jährige Grosjean ist stolz darauf, seit der Premiere an Bord gewesen zu sein: "Und es ist toll, was dieses Team in so kurzer Zeit erreicht hat. Daher freue ich mich sehr, hier weiterzumachen." Magnussen ist froh, nach den schwierigen Zeiten bei McLaren und Renault in der Formel 1 endlich seine Heimat gefunden zu haben: "Mir ging es nie besser als hier bei Haas. In diesem Team wimmelt es nur so vor Racern, und wir alle ziehen am selben Strang. Es gibt keine Bürokratie, und alles ist sehr geradlinig."

