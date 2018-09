Esteban Ocon bestätigt: Williams ist meine letzte Chance

Ocon befindet sich nicht zum ersten Mal in seiner Karriere in der Warteschleife: Im Jahr 2016 wurde er vor seinem Formel-1-Debüt für fünf Rennwochenenden in der DTM geparkt. Von einem Wechsel in eine andere Rennserie hält er aber nun offensichtlich nicht viel: "Ich war damals in einer anderen Situation, wollte in dieser Übergangszeit vor der Formel 1 so viel Erfahrung wie möglich sammeln. Die DTM hat mich sehr gut auf die Formel 1 vorbereitet, aber jetzt benötige ich solche Erfahrungen nicht mehr. Ich habe genug Erfahrung."

© Copyright 1‌996 - ‌2018 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.