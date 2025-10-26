  • 26. Oktober 2025 · 10:38 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Grand-Prix-Berichte
    von Sönke Brederlow

Auto "endlich verstanden": Hamilton holt bislang besten Startplatz mit Ferrari

Lewis Hamilton feiert in Mexiko mit dem dritten Platz sein bislang bestes Ergebnis im Qualifying - Was sich geändert hat und warum er nun auf Augenhöhe mit Leclerc ist

(Motorsport-Total.com) - Der Aufwärtstrend von Lewis Hamilton und Ferrari hält auch in Mexiko bisher an: Im Qualifying sicherte sich der Rekordweltmeister den dritten Startplatz - und übertrifft damit sein bislang bestes Qualifying-Ergebnis dieser Saison, den vierten Platz beim Großen Preis von Österreich.

Foto zur News: Auto "endlich verstanden": Hamilton holt bislang besten Startplatz mit Ferrari

© LAT Images

Lewis Hamilton holt in Mexiko seinen bislang besten Startplatz mit Ferrari Zoom Download

"Ich bin überglücklich, wieder unter den Top 3 zu sein", jubelt der Brite, der bislang eine schwierige Saison erlebt und weiterhin auf seinen ersten Podestplatz mit der Scuderia wartet. "Ich meine, es hat das ganze Jahr gedauert, um an diesen Punkt zu kommen. Es war wirklich ein harter Aufstieg."

In Mexiko habe nun endlich alles zusammengepasst, grinst Hamilton: "Ich selbst, mein Umfeld, meine Ingenieure - und wir holen endlich die Performance aus dem Auto heraus." Teamkollege Charles Leclerc startet am Sonntag von der zweiten Position, was den Aufwärtstrend der Italiener zusätzlich unterstreicht.

"Endlich verstanden, wie man dieses Auto fährt"

"Ich bin wirklich, wirklich glücklich", strahlt Hamilton nach dem Qualifying. "Es war ein schwieriges Jahr, und ich kann kaum glauben, dass es so lange gedauert hat, bis ich wieder hier stehe, aber das ist okay. Am Ende zählt der Weg, und ich habe in dieser Zeit unglaublich viel gelernt."

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

Der Ferrari-Pilot zeigt sich dankbar, dass sein Team trotz der schwierigen Saison nicht aufgegeben und weiter unermüdlich gearbeitet hat. "Natürlich wünschte ich mir, wir hätten dieses Gefühl schon früher im Jahr erlebt, aber wichtig ist, dass wir uns stetig verbessern und positiv bleiben."

Bemerkenswert: Hamilton war im Mexiko-Qualifying lediglich 0,09 Sekunden langsamer als sein Teamkollege. "Unsere Autos sind jetzt praktisch identisch, und ich habe endlich verstanden, wie man dieses Auto fährt - das Auto, das Charles in den letzten sieben Jahren in- und auswendig kennengelernt hat, was die Charakteristik betrifft."

Vasseur: Hamilton hat endlich alles zusammengebracht

"Aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt endlich an diesem Punkt angekommen bin, und das ist ein gutes Gefühl", sagt der 40-Jährige mit einem breiten Lächeln, und erhält Lob von Teamchef Fred Vasseur. "Ehrlich gesagt, war er schon nach der Sommerpause da."

"Er hatte dann zwei schwierige Wochenenden in Budapest und Spa - auch wenn die Pace vorhanden war, hatte er Mühe, alles zusammenzubringen", betont der Franzose, der mit Hamilton schon lange befreundet ist, bei Sky. "Danach war das Tempo vergleichbar mit dem von Charles."

Meistgelesen in unserem Netzwerk

"Wenn man ein komplettes Wochenende aufbauen will, muss man sehr konstant sein und darf sich keinen Fehler erlauben", erinnert der Ferrari-Teamchef. "Und ich denke, an diesem Wochenende machen sie das wirklich sehr gut." Nun jagt Hamilton tatsächlich seinem ersten Podium mit Ferrari hinterher ...

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Formel 1 Mexiko: Norris auf Poleposition vor beiden Ferrari Formel 1 Mexiko: Norris auf Poleposition vor beiden Ferrari - Piastri im Nirgendwo
Foto zur News: Platz 2 für Ferrari? Hamilton sieht "mehr Performance in Platz 2 für Ferrari? Hamilton sieht "mehr Performance in diesem Wagen"
Großer Preis von Mexiko - Mexiko-Stadt - Qualifying
F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
Samstag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
Technik
Foto zur News: Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Foto zur News: Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Mehr Videos
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
 
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
Anzeige motor1.com