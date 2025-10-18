Formel-1-Sprint Austin: Beide McLaren nach Kollision in Kurve 1 raus!

(Motorsport-Total.com) - Der Formel-1-Sprint am USA-Wochenende auf dem Circuit of The Americas in Austin war für das McLaren-Team bereits nach wenigen Metern beendet. Während Polesetter Max Verstappen (Red Bull) den Start gewann und als Erster in die erste Kurve einbog, kam es direkt dahinter zur Kollision zwischen Oscar Piastri und Lando Norris.

Ausgelöst wurde die Berührung der beiden McLaren-Piloten dadurch, dass der von P4 gestartete Nico Hülkenberg (Sauber) mit Piastri kollidierte, woraufhin Piastris Auto jenes von Norris traf. Norris war auf der Außenbahn und funkte "Jemand hat mich rausgerissen. Ich bin out."

Aber auch für WM-Spitzenreiter Piastri war der Sprint direkt zu Ende. Gleiches gilt für Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso, der in Kurve 1 ganz innen neben Hülkenberg fuhr und ebenfalls verwickelt wurde. Indes konnte Hülkenberg seine Fahrt nach Dreher fortsetzen.

Die erste Reaktion von McLaren-Boss Zak Brown zur Startkollision lautet: "Das war schrecklich. Keiner unserer beiden Fahrer hatte Schuld. Da war amateurhaftes Fahren im Spiel, ein paar der Fahrer der vorne haben unsere Jungs rausgerissen. Ich muss mir erst die Wiederholung ansehen, aber Nico ist ganz klar in Oscar reingefahren. Er hat sein linkes Hinterrad getroffen."

Die Rennkommissare allerdings haben sich nach Betrachtung der Wiederholung auf Rennunfall geeinigt. Eine Untersuchung gibt es demnach ebenso wenig wie Strafen.

Lando Norris antwortet auf die Frage, was er hätte anders machen können: "Keine Ahnung. Ich wurde rausgerissen. Da gab es nichts, was ich hätte anders machen können." Und Teamkollege Oscar Piastri meint: "Ich habe den Zwischenfall noch nicht im TV-Bild gesehen. Aber ich hatte einen recht guten Start, wollte nach innen und wurde dann getroffen. Das ist natürlich nicht die Art und Weise, wir wir den Tag beginnen wollten."