"Einfach etwas Großartiges": McLaren feiert in Singapur die Konstrukteurs-WM

(Motorsport-Total.com) - McLaren hat das erste Saisonziel erreicht: Beim Großen Preis von Singapur machte das britische Traditionsteam den vorzeitigen Titelgewinn in der Konstrukteurs-WM perfekt und verteidigt damit den Erfolg aus dem Vorjahr. Die Freude im Team war dennoch riesig.

"Ein weiterer Konstrukteurs-Titel fühlt sich genauso an wie der erste, weil es schon eine enorme Leistung war, überhaupt den ersten zu holen, wenn man sich anschaut, wo wir noch vor drei Jahren standen", erinnert Norris daran, dass McLaren in der Saison 2022 noch auf dem fünften Platz lag.

Deshalb sei der zweite Titelgewinn in Folge "einfach etwas Großartiges", meint der Brite. Kein Wunder, dass der Jubel in Singapur keine Grenzen kannte: Nach dem Rennen feierte McLaren ausgelassen auf dem Podium, machte Erinnerungsfotos und spritzte mit Schampus.

"Jedes Team in Sachen Entwicklung überholt"

Ein Erfolg, der nicht nur den Fahrern, sondern vor allem den Menschen im Hintergrund zu verdanken ist. "Wir haben jedes Team in Sachen Entwicklung überholt", weiß Norris. "Wir haben sie alle auf ganzer Linie übertroffen, was die Entwicklungsarbeit angeht."

"Und das in einer Zeit, in der es eigentlich schwieriger denn je ist - mit mehr Einschränkungen, weniger Windkanalzeit, der Budgetobergrenze. Das war in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich eher zu unserem Vorteil im Vergleich zu den Budgets, mit denen andere Teams arbeiten konnten."

"Aber in einer Phase, in der es eigentlich schwieriger denn je sein sollte zu dominieren, hat das Team genau das geschafft und uns mit Abstand das beste Auto im Feld gegeben", ist der McLaren-Pilot dankbar. "Das ist immer etwas sehr Schönes, das man sagen kann."

"Jeder Fahrer, der das sagen darf, hat dabei automatisch ein Lächeln im Gesicht. Aber wir haben auch als Team, was die Fahrer betrifft, einen großartigen Job gemacht: Oscar und ich pushen uns gegenseitig und liefern an jedem Wochenende ab. So etwas sieht man in keinem anderen Team. Darauf sind wir als Fahrer auch sehr stolz."

Norris erinnert an den Aufstieg von McLaren

Norris fährt seit 2019 für McLaren in der Formel 1 und war bislang bei keinem anderen Team. "Es war damals eine völlig andere Zeit und ein ganz anderer Ort als heute", blickt der 24-Jährige zurück. "Diese Reise macht das Ganze noch spezieller, auch die Tiefpunkte zu kennen."

Davon habe es damals einige gegeben, so Norris. "Und dann den Aufstieg zu sehen, die Teamarbeit, die Veränderungen, den Unterschied in der Atmosphäre, und die Führung, insbesondere durch Zak [Brown] und Andrea [Stella], die alles umgekrempelt und uns zum besten Team der Welt gemacht haben."

"Das ist etwas, das nur sehr wenige Menschen jemals von sich sagen können", findet Norris lobende Worte. Doch der Gewinn der Konstrukteurs-WM ist für den McLaren-Piloten nur der erste Schritt. Sein Ziel bleibt der diesjährige Gewinn der Fahrer-WM.