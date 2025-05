"Iceboy" Piastri liefert pünktlich: Norris' Fehler für Rosberg "reine Kopfsache"

(Motorsport-Total.com) - In Monaco legte Lando Norris vor einer Woche mit der wichtigen Pole den Grundstein zum Erfolg, hauchte seinen WM-Chancen so neues Leben ein. In Barcelona kontert am Samstag aber Teamkollege und WM-Leader Oscar Piastri - und wie: Mit einer um 0,209 Sekunden schnelleren Runde ist es anno 2025 bis dato der größte Vorsprung im Qualifying.

Ex-Weltmeister Nico Rosberg ist davon nach dem Zeittraining nicht überrascht, hat er bei den beiden finalen Versuchen der McLaren-Stars in Q3 doch ganz genau hingeschaut: "Bis zum allerletzten Moment war er der Favorit", erklärt der Deutsche bei Sky in Bezug auf Norris, der nach dem ersten Run in Q3 führte: "Aber wenn man sich jetzt Oscars Runde anschaut, sie ist einfach schön, einfach perfekt."

Rosberg schwärmt: "Unter dem höchsten Druck, genau dann ruft er immer sein maximales Potenzial ab." Ganz anders indes Norris: "Und dann sieht man Landos Runde", so der Ex-Weltmeister, "und ab Kurve eins war klar: Er übertreibt es, er überfährt das Auto, in jeder Kurve - kommt zu weit raus, verlässt die Ideallinie leicht, hat zusätzliche Rutscher."

Rosberg über Norris: "Wenn der Druck am höchsten ist ..."

Der Blick auf den verhältnismäßig großen Abstand ist für Rosberg deshalb überhaupt keine Überraschung: "So summiert sich das über die Runde zu zwei Zehnteln Rückstand. Das Qualifying, die Pole, das war heute reine Kopfsache. Es spielte sich alles im Kopf ab. Und leider, wie wir es bei Lando schon öfter gesehen haben, schleichen sich immer dann, wenn der Druck am höchsten ist, diese kleinen Fehler ein."

Das harte Urteil des Mercedes-Piloten: "Genau das ist heute wieder passiert. Dabei ist Lando zuvor gar nicht so gefahren. Es war nur dieser allerletzte Versuch - genau dann, wenn es darauf ankommt - wo er plötzlich überall über das Limit ging. Wirklich schade."

Allein: Norris sucht nach der Niederlage im Qualifying gar nicht groß nach Ausreden, bestätigt vielmehr Rosbergs Analyse, dass ihm "ein paar kleine Fehler" unterlaufen sind: "In Kurve eins - und das ist genau der Ort, wo man keinen Fehler machen will, weil es den Rest der Runde und den Umgang mit den Reifen beeinträchtigt", zählt der Brite auf: "Dann noch am Ausgang von Kurve vier. Es war einfach keine perfekte, saubere Runde."

Norris nach Quali-Niederlage: "Ist kein Weltuntergang"

Wovon sich Norris aber nicht entmutigen lässt, will er doch lieber das Positive sehen: "Die Geschwindigkeit war heute ganz klar da. Manchmal bringt man die Runden eben nicht zusammen. Heute war gut. Ich war anfangs ein bisschen hinten dran, habe aber gut aufgeholt. Und ich weiß genau, wo ich in der letzten Runde Zeit verloren habe", sieht er sich diesbezüglich nicht gerade vor einem Rätsel stehen: "Ich wollte einfach ein bisschen zu viel."

Trotzdem fällt sein Fazit unterm Strich positiv aus: "Es war ein gutes Qualifying. Platz zwei in Barcelona, das ist kein Weltuntergang. Ein positives Wochenende." Denn auch mit Blick aufs Rennen zeigt sich Norris "sehr zuversichtlich - wir waren unter allen Bedingungen schnell". Am Sonntag erwartet der McLaren-Pilot nichts anderes und sieht damit alle Chancen intakt: "Das Auto war das ganze Wochenende über stark, wie man heute auch gesehen hat. Das ist auf jeden Fall beruhigend für den Sonntag."

Den Vorteil am Start hat aber dennoch Stallgefährte Piastri, der sich nach dem Qualifying natürlich freut: "Die Runde war ziemlich gut. Besonders der erste Sektor fühlte sich stark an, auch der Beginn von Sektor zwei. Das letzte Drittel der Runde war etwas kniffliger, da habe ich sogar ein wenig Zeit verloren. Aber das ist auf dieser Strecke so: Wenn man den Reifen anfangs zu stark beansprucht, wird der Rest der Runde sehr schwierig."

Doch der Australier teilte sich die Performance offenbar bestens ein, wie das Ergebnis beweist: "Am Ende war es schnell genug, was natürlich großartig ist. Das Auto fühlte sich heute insgesamt sehr gut an, ich konnte konstant schnelle Runden fahren, ganz anders noch als gestern." Doch schon im Training zur Mittagszeit habe sich ein besseres Gefühl bei ihm eingestellt - und damit auch die Zuversicht fürs Qualifying.

Piastri: "Bin einfach kein besonders emotionaler Mensch"

Dass er dann einmal mehr eiskalt exekutieren konnte, während Norris wie von Rosberg angeprangert das Nervenflattern bekam, nimmt ein Journalist in der Pressekonferenz nach dem Qualifying zum Anlass, ihm den Spitznamen "Iceboy" zu geben, in Anlehnung an "Iceman" Kimi Räikkönen - Piastri muss darüber lachen: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen 'Iceboy' haben will! Ich denke, die Emotionen sind bei jedem Rennen anders. Und es gab Qualifyings und Rennen, bei denen ich alles andere als gelassen war."

Am Samstag war das aber offenbar nicht der Fall: "Es gibt eben auch Tage, an denen man rausgeht und weiß, dass man es schaffen kann, wenn man alles richtig macht - dann ist es auch eher Genugtuung als überschwängliche Freude", erklärt Piastri seine oftmals eher überschaubar nach außen getragene Reaktion: "Ich bin einfach kein besonders emotionaler Mensch, so bin ich eben. Natürlich gibt es auch Momente, in denen ich emotional werde, bloß weiß ich auch: Eine Pole ist schön, aber das Rennen ist erst morgen."

Mit Blick auf den Grand Prix hat der WM-Spitzenreiter jedenfalls einen recht einfachen Schlachtplan: "Die Ziellinie als Erster zu überqueren", scherzt Piastri. "Im Ernst: Ein guter Start und die Führung zu verteidigen wäre natürlich ideal. Es wird aber auf die Strategie ankommen. Die Longruns gestern waren für alle ziemlich hart", weshalb der McLaren-Pilot glaubt, dass ihm "kein Spaziergang" bevorsteht: "Ich denke, es wird ein anderes Rennen als viele in dieser Saison. Hoffentlich auch anders als letztes Wochenende."

Da startete Piastri bekanntlich hinter Norris und Ferraris Charles Leclerc, und fand im engen Monaco keinen Weg vorbei. Nun sind die Grundvoraussetzung deutlich andere - dank der starken Nerven vom "Iceboy" wider Willen...