Mercedes weiter auf dem Vormarsch: Hamilton Schnellster in Barcelona!

(Motorsport-Total.com) - Mercedes scheint nach dem starken Auftritt mit George Russells Poleposition in Kanada weiter auf dem Vormarsch zu sein. Denn beim Grand Prix von Spanien 2024, wo der Circuit de Barcelona-Catalunya als so etwas wie eine Referenzstrecke für das Kräfteverhältnis in der Formel 1 gilt, sicherte sich Lewis Hamilton im zweiten Freien Training am Freitag die Tagesbestzeit.

Lewis Hamilton hat sich im zweiten Freien Training in Barcelona die Bestzeit gesichert

Die vier Topteams lagen schon in der ersten Session zu Mittag dicht beisammen, und dieser Trend setzte sich im zweiten Training fort. Nur 0,240 Sekunden lagen zwischen Hamiltons Bestzeit von 1:13.264 Minuten und Max Verstappens Zeit auf Platz 5. Dabei hatten viele angenommen, dass Barcelona dem Red Bull entgegenkommen sollte.

Doch Verstappen wirkte mit seinem Auto zunächst unzufrieden. Instabil am Kurvenausgang, Untersteuern in der Kurvenmitte, meldete er zu Beginn des Trainings am Boxenfunk. "Das Auto beißt nicht", meckerte er - und forderte etwas später: "Ich brauche den anderen Flügel." Als der dann drauf war, schien die Balance besser zu sein: "Das ist der Weg", bestätigte Verstappen.

ORF-Experte Alexander Wurz analysiert nach den ersten drei Stunden Fahrzeit an diesem Wochenende: "Bei den Longruns war McLaren sehr schnell, und auch Mercedes schnell. Ich glaube, dass Red Bull vielleicht gar nicht Favorit ist morgen."

Toto Wolff wehrt sich gegen diese Analyse zumindest nicht: "Heute ist nur für die Papierform. Aber besser du bist vorn am Freitag als nicht", sagt er im ORF-Interview. "Beide Fahrer waren gar nicht so happy mit dem Auto, aber ich denke, die meisten anderen haben auch zu kämpfen." Auf die Frage, ob Mercedes am schnellsten gewesen sei, nickt er: "Das ist schon so."

Mitten in die Weltspitze hinein schob sich, ausgerechnet beim Debüt von Flavio Briatore als Alpine-Berater, Pierre Gasly. Der Franzose belegte mit 0,179 Sekunden Rückstand auf Verstappen den vierten Platz - und das, obwohl er zwischendurch funkte, er spüre zu wenig Grip und mit dem Auto sei etwas nicht in Ordnung. Was womöglich auf eine geringere Benzinlast hindeutet.



Charles Leclerc (Ferrari/+0,333) wurde Sechster, dicht gefolgt von Oscar Piastri (McLaren/+0,358) und George Russell (Mercedes/+0,458) auf Platz 8. Russell fuhr viertbeste Zeit im ersten und fünftbeste Zeit im zweiten Sektor, verlor aber hinten raus ein paar Zehntelsekunden. Seine schnellsten Sektorenzeiten aneinandergereiht hätten ihm sonst Rang 4 beschert.

"Er wurde in Turn 10 von Hülkenberg aufgehalten. Das hat viereinhalb Zehntel gekostet", klärt Wolff auf und unterstreicht: "Wenn's keinen Verkehr gibt, sind wir Erster oder Zweiter. Das ist positiv. Aber morgen kann's weder anders sein."

Für Nico Hülkenberg war die Arbeitszeit am Freitag halbiert. In der ersten Session saß Oliver Bearman in seinem Auto. Am Nachmittag belegte er Platz 12, 0,032 Sekunden hinter seinem Haas-Teamkollegen Kevin Magnussen. Und 0,028 Sekunden vor Sergio Perez (Red Bull), hinter dem Fernando Alonso (Aston Martin) 14. wurde und Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 15.

Die Performance von Red Bull habe "nicht rund ausgesehen", analysiert Wurz. "Man hört's an Max' Stimme. Er ist unzufrieden, unhappy. Die Körpersprache seines Ingenieurs sieht nicht gut aus. Sie wissen, der Wurm steckt drin, und es läuft nicht mehr so gut. Auch den Superstars setzt der Druck zu, denn sie sind auch nur Menschen."

