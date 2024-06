Offiziell: Alpine holt sich Hilfe bei Ex-Teamchef Flavio Briatore

Nun aber ist der Name Briatore gefallen. Der 74-Jährige ist am Teamsitz in Enstone in England und im Motorenwerk in Viry-Chatillon in Frankreich kein Unbekannter: Schon in den 1990er-Jahren hatte Briatore das Alpine- und Renault-Vorgängerteam Benetton als Teamchef verantwortet und mit Michael Schumacher 1994 und 1995 zwei WM-Titel gewonnen. 2005 und 2006 legte er mit Fernando Alonso zwei weitere Titel nach.

