Formel-1-Noten Mexiko: Max Verstappen ist Fahrer des Jahres 2022!

Das Sportliche Reglement der Formel 1 sagt unter Artikel 7.1 dazu: "Prizes and points awarded for all the positions of Competitors who tie, will be added together and shared equally." Heißt: Bei Gleichstand werden die Punkte gerecht aufgeteilt - also ein halber Punkt für jeden!

