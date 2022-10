Zu Ehren von Vettel: COTA pflanzt 296 Bäume in Austin

(Motorsport-Total.com) - Beim USA-Grand-Prix 2022 in Austin fährt Sebastian Vettel sein 296. Formel-1-Rennen. Das hat der Circuit of The Americas (COTA) zum Anlass genommen, um Vettel zu dessen Rücktritt ein besonderes Geschenk zu machen: Die Rennstrecke will insgesamt 296 Bäume pflanzen, und zwar "um Vettels Wirken in der Formel 1 und seinen Einsatz für die Umwelt zu feiern", so heißt es.

© COTA Sebastian Vettel pflanzt einen Baum an der Formel-1-Strecke in Austin 2022 Zoom Download

Die ersten 20 Bäume wurden bereits auf dem Areal der Rennstrecke südlich von Austin gepflanzt. Vettel selbst nahm bei einer kleinen Zeremonie eine "goldene Schaufel" in die Hand, um ein Loch für den 20. Baum zu graben und diesen einzusetzen. Die Baumgruppe soll künftig als "Vettel-Wäldchen" firmieren, geplant ist außerdem ein kleines Denkmal aus Bronze.

Und die restlichen Bäume? Die sollen in einer nahegelegenen Parkanlage eingepflanzt werden und so bei der Wiederherstellung einer Überschwemmungsebene mithelfen. Vettel selbst will weitere 296 Bäume aus eigener Tasche stiften.

Das ganze Projekt sei zwar nicht seine Idee gewesen, versichert Vettel im Gespräch mit 'Sky', aber er halte es für eine "ganz, ganz tolle Aktion", wie er meint. "Für die Strecke ist es ja dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum, und zum Abschied hat sich die Strecke hier sozusagen was ganz Besonderes überlegt."

Was auf der Rennstrecke passiere, das stehe "irgendwann mal nicht mehr so sehr im Vordergrund", erklärt Vettel weiter. Sein "Vettel-Wäldchen" aber werde hoffentlich "lange und gesund an dieser Stelle stehen". Es sei in jedem Fall ein "schönes Zeichen, die Bäume zu pflanzen".

Seinen Auftritt im Formel-1-Freitagstraining in Austin im Aston Martin AMR22 bezeichnet Vettel indes als "ganz okay". Er und sein Team hätten "die Informationen bekommen, die wir [haben] wollten".