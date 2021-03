Red Bull mit erster Bestzeit: "Vielversprechend!"

(Motorsport-Total.com) - Red Bull hat sich am ersten Tag der neuen Formel-1-Saison 2021 in eine gute Ausgangsstellung gebracht. Der Rennstall konnte sich in beiden Trainingssessions am Freitag in Bahrain ( Formel 1 2021 live im Ticker ) die Bestzeit holen, auch wenn die Konkurrenz dicht an Max Verstappen dran war. 1:30.847 Minuten fuhr der Niederländer am Abend und war damit 0,095 Sekunden schneller als Lando Norris im McLaren.

