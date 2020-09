"Das ist lächerlich": Lewis Hamiltons Monza-Boxenfunk im Wortlaut

(Motorsport-Total.com) - Der Boxenfunk von Lewis Hamilton zwischen der 20. Runde und dem Re-Start beim Grand Prix von Italien in Monza bestätigt die Darstellung des Mercedes-Fahrers, wonach er das Signal, dass die Boxengasse zum fraglichen Zeitpunkt geschlossen war, nicht gesehen hat. Wir haben die entsprechenden Passagen seines Onboard-Kanals genau studiert und seinen Boxenfunk transkribiert.

Lewis Hamilton kurz nach der roten Flagge, in Führung vor Lance Stroll

Als Kevin Magnussen seinen Haas ausgangs Parabolica am rechten Streckenrand abstellt, führt Hamilton 13,6 Sekunden vor Carlos Sainz. Er durchfährt gerade die Lesmo-Kurven, als er seinem Renningenieur Peter Bonnington durchgibt: "Die Reifen sind noch gut." Nichtsahnend, dass diese noch in der gleichen Runde gewechselt werden.

20. Runde. Hamilton fährt, immer noch in vollem Tempo, auf die Parabolica zu.

Bonnington: "Safety-Car, Safety-Car. Box, Box."

Hamilton: "Ich will den harten Reifen. Harter Reifen, Harter Reifen."

Bonnington: "Copy, Lewis. Zu spät, um zu wechseln. Wir gehen auf den Medium."

Als Hamilton ein paar Sekunden später über die weiße Linie fährt, die den Beginn des Boxengassen-Tempolimits von 80 km/h signalisiert, ist die Stop-&-Go-Strafe im Grunde genommen unausweichlich.

Bonnington: "Bleib draußen! Die Einfahrt sollte geschlossen sein."

Zu spät. Hamilton absolviert den Reifenwechsel. Er hat Bonnington akustisch nicht richtig verstanden - beziehungsweise kann sich nicht vorstellen, was der mit seinem Funkspruch gemeint haben könnte. Mit einem großen Fragezeichen im Kopf beginnt er auf frischen Reifen die 21. Runde.

Hamilton: "Ich habe nicht verstanden, was du da gerade gesagt hast."

Bonnington: "Copy, Lewis. Die Nachricht kam spät. Die Boxeneinfahrt war geschlossen. Geh wieder auf dein Delta."

Hamilton: "War sie geschlossen?"

Bonnington: "Wir prüfen. Wir prüfen gerade, wann die Nachricht kam."

Nun schließt Hamilton auf das Safety-Car auf. Der Gedanke, möglicherweise etwas falsch gemacht zu haben, lässt ihn nicht los.

Hamilton: "Das ist lächerlich. Wegen des Autos auf der rechten Seite? Das war doch überhaupt nicht im Weg!"

Bonnington: "Copy, Lewis. Das ist die einzige Gefahrensituation auf der Strecke. Sie versuchen gerade, es in die Boxengasse zu schieben."

In der Ascari-Schikane meldet Hamilton dann "etwas Seltsames mit dem rechten Reifen", doch der Kommandostand versichert ihm, dass das "okay sein sollte". Der Gedanke an die Situation davor beschäftigt Hamilton aber weiterhin, als er die 22. Runde beginnt.

Hamilton: "War die Boxengasse geschlossen?"

Bonnington: "Wir hatten auf dem Monitor eine Nachricht bekommen, aber ja, das war sie. Wir diskutieren gerade."

Vor der Parabolica wird Hamilton vorgewarnt, dass die Boxengasse jetzt offen sei und viele Autos reinkommen werden, um Reifen zu wechseln. Der Magnussen-Haas ist inzwischen aus der Gefahrenzone. Hamilton sieht am linken Streckenrand jene Signalanzeigen, die ihm zwei Runden zuvor hätten zeigen sollen, dass er nicht an die Box fahren darf.

Hamilton: "Bin ich reingefahren, als das Licht an war?"

Bonnington: "Bestätigt, Lewis. Wir werden untersucht. Wir werden sehen, womit sie daherkommen. Wenn das Rennen wieder losgeht, müssen wir uns darauf konzentrieren. Fahr so viel Abstand raus wie möglich."

Vor dem Mercedes-Fahrer biegt jetzt Sainz zum Boxenstopp ab, womit er nur noch Bernd Mayländer im Safety-Car vor sich sehen kann.

Die 23. Runde beginnt.

Hamilton: "Schaut euch die Wiederholung an, denn ich habe kein Licht gesehen."

Bonnington: "Okay, Lewis. Wir untersuchen das."

Später in der Runde wird er informiert, dass jetzt Lance Stroll hinter ihm sei, mit gebrauchten Softs, die bereits 22 Runden auf dem Buckel haben. Zu Beginn der 24. Runde gibt das Safety-Car das Rennen wieder frei.

Bonnington: "Abstand auf Stroll: 1.1."

Bonnington: "Abstand auf Stroll: 1.3."

Hamilton: "Ich muss diese Reifen rannehmen, richtig?"

Bonnington: "[unverständlich]"

Bonnington: "Wir müssen 30 Runden mit diesen Reifen schaffen, 30 Runden."

Hamilton zählt jetzt eins und eins zusammen. Bisher hatte er offenbar nicht im Traum daran gedacht, dass er für den in seinen Augen lächerlichen Zwischenfall in der Boxeneinfahrt sogar eine Strafe kassieren könnte. Aber ausgangs Lesmo dämmert es ihm plötzlich.

Hamilton: "Warte. Glaubst du, dass wir eine Strafe bekommen?"

Bonnington: "Ich glaube, dass wir eine Strafe bekommen."

Die 25. Runde beginnt mit einer erneuten Safety-Car-Phase, diesmal wegen des Unfalls von Charles Leclerc in der Parabolica. Hamilton hat aber ganz andere Dinge im Kopf.

Hamilton: "War das Licht an, als ich reingefahren bin?"

Bonnington: "Ich glaube, es befindet sich ein weißes Panel auf der ganz rechten Seite von Kurve 11."

Bonnington: "Wir haben einen Unfall von Leclerc am Ausgang von Kurve 11."

Hamilton: "Okay. Aber an der eigentlichen Boxeneinfahrt ist kein Licht."

Bonnington: "Es ist nichts an der Boxeneinfahrt."

Hamilton fährt langsam an der Unfallstelle vorbei und schaut sich sowohl das Wrack von Leclerc als auch die Lichtsignale genau an. In der 26. Runde meldet sich Bonnington bei der Variante della Roggia wieder.

Bonnington: "Rote Flagge, rote Flagge. Wir kommen in die Boxengasse."

Hamilton: "Ist er okay?"

Bonnington: "Bestätigt, Fahrer okay. Sie müssen nur die Leitplanken reparieren."

Hamilton fährt an die Box. Noch einmal schaut er genau, ob er an der Boxeneinfahrt irgendein Signal sehen kann, das er zuvor übersehen haben könnte. Er findet keins. Bevor er das Auto abstellt, setzt er noch einen Funkspruch ab.

Hamiilton: "Da steht kein Lichtpanel an der Boxeneinfahrt. Wie soll ich merken, dass die Boxeneinfahrt geschlossen ist, wenn da kein Lichtpanel ist?"

Während seine Crew sich auf den Weg zu ihm macht, wird Hamilton kurzzeitig ungeduldig: "Soll ich aussteigen? Wo seid ihr, Jungs?"

Bevor er aussteigt, möchte er aber noch Antworten betreffend seiner möglichen Strafe. Weil Bonnington gerade in der Boxengasse unterwegs ist, möchte er die Gelegenheit nutzen, mit Sportdirektor Ron Meadows und dem Leitenden Renningenieur Andrew Shovlin zu sprechen.

Hamilton: "Ron, bist du da? Jemand da? Ron, Shov?"

Meadows: "Hallo, Lewis."

Hamilton: "Ich versuche das gerade zu verstehen. Da ist kein Licht an der Boxeneinfahrt."

Meadows: "Lewis, da ist kein Licht an der Boxeneinfahrt, sondern es gibt nur ein Licht auf der linken Seite, neben den normalen Panelen."

Hamilton: "Seid ihr sicher, dass ich da nicht schon vorbei war? Ich habe mich natürlich auf die rechte Seite konzentriert, denn der Zwischenfall war rechts."

Meadows: "Lewis, wir checken die Aufnahmen gerade erst."

Hamilton lässt die Sache erstmal auf sich beruhen. Während der Unterbrechung schnappt er sich einen Scooter und fährt zu den FIA-Rennkommissaren, um seine Sicht der Dinge zu schildern. Dass die Signalanzeigen in einer der gefährlichsten und schnellsten Rechtskurven der Welt links angebracht sind, noch dazu in einer Situation, in der das gefährliche Objekt rechts steht, mag mildernder Umstand sein. An der Strafe führt aber kein Weg vorbei. Den Kommissaren sind die Hände gebunden.

Vor dem Re-Start wird es am Boxenfunk noch einmal interessant. Hamilton beginnt jetzt darüber zu verhandeln, wann er die Strafe absitzen soll. Er selbst würde am liebsten so spät wie möglich reinkommen, um einen Vorsprung rauszufahren und möglicherweise nicht ganz nach hinten zurückzufallen.

Hamilton: "Wie viele Runden noch?"

Bonnington: "27 Runden, 27."

Hamilton: "Und wie früh muss ich diese Strafe nehmen?"

Bonnington: "Sofort. Innerhalb der ersten zwei Runden."

Hamilton: "Zwei Runden?"

Bonnington: "Das ist richtig, Lewis. Wir nehmen sie gleich. Falls noch ein Safety-Car kommt. Während eines Safety-Cars können wir die Strafe nicht antreten."

Hamilton: "Seid ihr sicher, dass das die beste Variante ist? Wir können genauso gut einfach riskieren."

Bonnington: "Jaaa ... Wir können in zwei Runden sowieso nicht genug Vorsprung rausfahren. Ich denke, wir sollten es einfach so hinnehmen und uns auf die Aufgabe konzentrieren."

Hamilton: "In zwei Runden kann ich mindestens fünf Sekunden rausfahren."

Jetzt reicht's dem Chefstrategen. James Vowles, der sonst selten persönlich funkt, stärkt Bonnington den Rücken und erklärt die Diskussion am Boxenfunk für beendet.

Vowles: "Hi, Lewis. Du wirst sowieso freie Fahrt haben, wenn du stoppst. Ich verstehe dich total. Vertrau mir. Wenn noch ein Safety-Car kommt, sind wir komplett 'Toast'. Ich muss den Stopp reinbekommen."

Hamilton: "Wir sind doch sowieso 'Toast'."

Vowles: "Glaube ich nicht."

Hamilton: "Weiter hinten geht nicht."

Vowles: "Ich verspreche dir, das glaube ich nicht. Vertrau mir. Wenn das Rennen wieder startet und du die Flagge passiert hast, bringen wir dich sofort rein. Und wenn du dann wieder rausfährst, hast du immer noch freie Fahrt."

Bonnington: "Schau auf die Anzeigen. SS = stehender Start, RS = fliegender Start."

Hamilton: "Wisst ihr nicht, welcher es sein wird?"

Unbekannte Stimme: "60 Sekunden. Nein, es ist noch nicht bestätigt. Du musst auf der Runde Ausschau halten."

Hamilton kommt nach einer Runde zur Strafe an die Box und fällt auf den 17. Platz zurück. Am Ende verbessert er sich noch auf Rang sieben und holt obendrein den Bonuspunkt für die schnellste Runde im Rennen.