FIFA-Turnier & Tyrrell-Modellauto: Das Ersatzprogramm der Formel-1-Fahrer

Der Red-Bull-Fahrer merkt an, dass es wohl so ähnlich werden wird wie auch in Monaco, wo ebenso am Freitag nicht gefahren wird. Dem widerspricht Nico Hülkenberg. "Das kann man mit Monaco nicht vergleichen! Dort haben wir freitags ja trotzdem viel um die Ohren, PR-Termine und so weiter. Morgen können wir nicht mal an die Strecke. Das ist für alle eine neue Situation." Er will ebenso am FIFA-Turnier in Verstappens Hotelzimmer teilnehmen.

