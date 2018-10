Taktik falsch oder einfach zu langsam? Darum hat Mercedes in Austin verloren!

"Ich weiß nicht, warum sie das Rennen nicht gewinnen würden wollen. Ich denke, sie wollten das Rennen gewinnen, aber es hat heute nicht so geklappt, wie wir es geplant hatten", sagt er und sieht den Grundstein dafür schon in der Q2-Entscheidung, auf Supersoft am Start zu setzen. Rennsieger Räikkönen setzte als einziger Spitzenpilot am Start auf Ultrasoft und kam so schon in der ersten Kurve an Pole-Mann Hamilton vorbei.

