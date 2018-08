Wie beim "Wunder von Monza": Toro Rosso setzt auf Regen

(Motorsport-Total.com) - Toro Rosso kommt an diesem Wochenende zu einem besonderen Rennen. Zum einen ist Monza das Heimrennen der im italienischen Faenza beheimateten Truppe, zum anderen ist der Kurs der Ort des größten Triumphes: 2008 siegte Sebastian Vettel damals sensationell im Regen. Eine Wiederholung dürfte ausgeschlossen sein, auch wenn am Wochenende durchaus Regen in Sicht ist.

"Wir kennen die Geschichte hier für Toro Rosso und dem schlechten Wetter", lacht Brendon Hartley und würde sich eine Wiederholung der Bedingungen wünschen: "In diesem Jahr haben wir schon gezeigt, dass wir bei wechselhaften Bedingungen sehr konkurrenzfähig sind. Wir haben ein gutes Chassis und vom Honda eine gute Fahrbahrkeit", sagt der Neuseeländer. "Von daher wären wir über wechselhaftes Wetter glücklich."

Denn bei Toro Rosso weiß man, dass im Trockenen nicht viel gehen dürfte. In Monza kommt es vor allem auf Motorenpower an, die dem Honda-Aggregat fehlt. "Auch wenn wir uns im Vergleich zum Saisonbeginn verbessert haben, sind wir in Sachen Topspeed noch ziemlich weit von Ferrari und Mercedes weg", weiß Pierre Gasly. "Von daher dürften wir Probleme bekommen."

In Spa sei einzig McLaren langsamer auf den Geraden gewesen, sagt Hartley, will das aber nicht auf Honda schieben, sondern auf den Luftwiderstand des Autos. Das Problem sei aber hausgemacht gewesen, weil man auf etwas mehr Abtrieb setzte und daher im kurvenreichen Mittelsektor gut unterwegs war.

Der fehlt jetzt allerdings in Monza. Dort kommt es fast ausschließlich auf den Speed auf den Geraden an, der Toro Rosso etwas abgeht. Außerdem braucht man aus den langsamen Kurven eine Menge Traktion - auch das hat in Spa gefehlt. Mut macht immerhin, dass man in Spa durchaus entgegen der Erwartungen überraschen konnte, und dass man in Monza ein spezielles Paket inklusive Heckflügel mitgebracht hat. Andere Teams hatten eine solches Paket auch in Spa - Toro Rosso jedoch nicht.

Im Grunde ist es für Toro Rosso das erste Update seit dem Österreich-Rennen im Juni. "Und das hat nicht einmal richtig funktioniert", merkt Hartley an. "Dass wir jetzt trotzdem um Punkte kämpfen, zeigt, dass wir nun mehr und mehr aus dem Auto holen können. Das ist wirklich, wirklich ermutigend", sagt er. In Zukunft sollen zumindest noch Updates von Honda kommen, auch wenn der Zeitpunkt noch offen ist.

Zunächst gilt es jedoch, den Grand Prix in Italien zu überstehen. "Das wird leider eine andere Geschichte", fürchtet Gasly, dass eine Wiederholung von Belgien, wo er als Neunter zwei Punkte holte, nicht so einfach zu bewerkstelligen sein wird. "In Monza fährt man zu 80 Prozent Vollgas. Außer das Gas wirklich bis zum Anschlag zu drücken, kannst du da nicht viel Unterschied machen."

Das heißt aber nicht, dass man aufgeben werde: "Wir müssen alles geben, und auf einer Strecke wie hier, mit der Kurve 1, kann immer alles passieren", so der Franzose weiter. "Sollte sich eine Möglichkeit auf Punkte ergeben - auch wenn die Wahrscheinlichkeit geringer als auf allen anderen Strecken ist - dann werden wir alles versuchen, um sie zu bekommen." Bei Toro Rosso werden kleinere Brötchen gebacken als vor zehn Jahren.