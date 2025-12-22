Warum der Formel-1-Film "F1" plötzlich "Oscar"-Luft schnuppert

(Motorsport-Total.com) - Der Formel-1-Film "F1" mit Brad Pitt ist einem möglichen "Oscar"-Gewinn bei den nächstjährigen Academy-Awards einen Schritt nähergekommen: Die Produktion wurde in fünf sogenannte Shortlists aufgenommen - der erste Schritt hin zu einer möglichen Auszeichnung im März 2026. Es handelt sich um die Kategorien Kinematografie, Filmmusik, Song, Sound und visuelle Effekte.

© F1 Brad Pitt auf dem offiziellen Poster zum Formel-1-Film "F1" Zoom Download

Eine Platzierung auf einer Shortlist stellt zwar noch keine Nominierung dar, unterstreicht jedoch den wirtschaftlichen Erfolg des Films, der weltweit mehr als eine halbe Milliarde Euro an den Kinokassen einspielte. Über die Teilnahme an der "zweiten Runde" entscheidet eine Abstimmung bis 16. Januar 2026, eine Woche später werden die endgültigen Nominierungen für die "Oscar-Nacht" am 15. März bekanntgegeben.

Der von Apple produzierte Formel-1-Film tritt gegen eine Reihe namhafter Blockbuster wie "Avatar: Fire and Ash" oder "Frankenstein" an. Auch "Tron: Ares" sowie "Jurassic World Rebirth" sind unter den Titeln auf den Shortlists.

Motorsport-Filme bei den Oscars

Motorsport-Filme sind traditionell selten bei den Oscars vertreten, aber dort nicht gänzlich unbekannt: John Frankenheimers "Grand Prix" (1966) gewann drei Auszeichnungen in den Kategorien Schnitt, Sound und Soundeffekte. "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" (2019) von James Mangold war für den "besten Film" nominiert und gewann zwei Oscars für "besten Schnitt" und "besten Tonschnitt".

Sollte "F1" die Shortlist-Plätze in Nominierungen umwandeln, wäre dies ein seltener Moment für das Genre. Zugleich wäre es ein positives Signal für die Verantwortlichen, zu denen Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton und Jerry Bruckheimer als Produzenten gehören. Regie beim Formel-1-Film führte Joseph Kosinski.

Achtung: Spoiler! Im Film gibt der langjährige Rennfahrer Sonny Hayes - gespielt von Brad Pitt - sein Formel-1-Comeback, um einem Hinterbänkler-Team dabei zu helfen, in die Erfolgsspur einzubiegen. Dabei kommt es zum Konflikt mit Joshua Pearce, dem schnellen Rookie im fiktiven Team APXGP. Am Ende aber triumphiert Hayes und gewinnt das Saisonfinale in Abu Dhabi, ehe er sich wieder aus der Formel 1 zurückzieht.