Antonelli und Bortoleto über Verstappen: Mentor, Helfer, "Vater der Rookies"

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen genießt im Fahrerlager nicht nur den Ruf eines viermaligen Weltmeisters, sondern offenbar auch den eines Mentors für die nächste Generation. Die Neueinsteiger dieser Saison, Andrea Kimi Antonelli und Gabriel Bortoleto, bezeichnen den Red-Bull-Star jedenfalls als "Vater der Rookies".

Beide Youngster hatten bereits in der Vergangenheit betont, wie hilfreich Verstappens Rückhalt für sie in ihrem ersten Jahr gewesen sei. Besonders eng ist die Verbindung zwischen Verstappen und Bortoleto, die seit längerer Zeit befreundet sind.

Im Gespräch mit Formula1.com hebt der Brasilianer deshalb nicht nur den Rückhalt aus seinem familiären Umfeld, sondern auch von etablierten Fahrern wie Verstappen hervor.

"Meine ganze Familie in Brasilien unterstützt mich. Es ist einfach großartig. Sie konnten dieses Jahr nicht oft reisen, um mich zu sehen, aber bei den Rennen, bei denen sie dabei waren, war es immer sehr schön. Und auch von anderen Fahrern bekommt man Unterstützung, zum Beispiel auch Fernando Alonso, und Max hat im Hintergrund ziemlich viel Unterstützung gegeben. Also ja, es ist großartig", so Bortoleto.

Antonelli: Verstappen für alle Rookies ein Mentor

Und auch Mercedes-Rookie Antonelli profitierte von Verstappens Erfahrung, vor allem nach schwierigen Momenten abseits der Strecke. Nach dem Grand Prix von Katar war der Italiener Zielscheibe einer Welle von Online-Anfeindungen geworden, weil Lando Norris ihn aufgrund eines Fehlers spät im Rennen überholt hatte.

Das Manöver brachte dem Briten zwei extra WM-Punkte ein, während Verstappen den Sieg holte. In dieser Situation erhielt Antonelli Unterstützung vom amtierenden Champion.

"Ja, er hat mir seine Unterstützung angeboten. Ich denke, Max war allen Rookies gegenüber sehr unterstützend. Wie nennen sie ihn? Der Vater der Rookies. Aber es war großartig. Auch Lewis Hamilton, aber ehrlich gesagt schien jeder die Tatsache begrüßt zu haben, dass so viele Rookies am Start waren", hält Antonelli fest.

Der Mercedes-Fahrer betont zudem, wie wichtig dieses Umfeld gerade in der ersten Saison sei: "Sie haben ihre Unterstützung auf ihre eigene Art gezeigt, und dann war natürlich auch meine Familie wichtig. Ich meine, mein Vater war die ganze Saison über dabei, und gelegentlich war auch meine ganze Familie da.

"Es war also großartig, und ich denke, das ist genau die Art von Unterstützung, die man braucht, besonders in seiner ersten Formel-1-Saison", betont der Mercedes-Pilot.

Sportlich können sowohl Antonelli als auch Bortoleto optimistisch nach vorne schauen. Beide Fahrer haben fixe Verträge für ihre zweite Saison in der Formel 1. Antonelli bleibt Mercedes erhalten, während Bortoleto seine Karriere beim künftigen Audi-Werksteam fortsetzt, das 2025 noch als Sauber antrat.