    von Alex Harrington, Übersetzung: Markus Lüttgens

Ex-Ferrari-Boss Montezemolo enthüllt in neuer Doku, was ihn wirklich antrieb

In "Luca: Seeing Red" öffnet Ferraris Ex-Präsident Luca di Montezemolo die Türen zu einem Leben, das nie im Leerlauf lief - und zu einem Mythos auf Rädern

(Motorsport-Total.com) - Ferraris legendärer Ex-Präsident Luca di Montezemolo meldet sich mit einem spektakulären Projekt zurück. In der neuen Dokumentation "Luca: Seeing Red" erzählt der 78-Jährige seine unglaubliche Lebensgeschichte. Ein Leben, wie er selbst sagt, "am Limit und mit Vollgas".

Der Film beleuchtet die glorreichen wie auch turbulenten Zeiten des Mythos Ferrari, vom goldenen Zeitalter mit Niki Lauda bis zur Dominanz mit Michael Schumacher. Regie führte Manish Pandey, der schon für den gefeierten Ayrton-Senna-Film verantwortlich war. Moderator Chris Harris begleitet das Publikum durch die faszinierende Welt des Cavallino Rampante. Die Produktion übernahm Branchenriese Fremantle, der die Weltpremiere in Cannes organisiert.

"Ich habe mein Leben mit voller Geschwindigkeit gelebt, und dieser Film fängt genau diesen Geist ein - vor der atemberaubenden Kulisse Italiens", erklärte Montezemolo gegenüber dem Magazin Variety. "Es ist eine Geschichte über Leidenschaft, Durchhaltevermögen und den unermüdlichen Drang nach Perfektion - Werte, die Ferrari geprägt haben und hoffentlich auch andere inspirieren."

Montezemolo weiter: "Von den Höhen der Weltmeisterschaften bis zu den Momenten, die mich an meine Grenzen gebracht haben - 'Seeing Red' zeigt nicht nur meinen Weg, sondern auch die außergewöhnlichen Menschen und Augenblicke, die ihn geprägt haben. Ich bin stolz, diese Geschichte mit der Welt zu teilen."

Luca di Montezemolo über die Arbeit mit Michael Schumacher

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

Auch Mark Reynolds von Fremantle spricht von einem Werk über "Innovation, Führungsstärke und Vermächtnis - Themen, die Menschen überall auf der Welt bewegen". Die Produktion verbinde "Kunst, Authentizität und weltweite Strahlkraft" und stehe für "Storytelling auf höchstem Niveau".

Autor und Produzent Manish Pandey verspricht ein emotionales Erlebnis: "Wir freuen uns, Luca di Montezemolos außergewöhnliche Geschichte einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen. Es geht um Leidenschaft, Widerstandskraft und das unermüdliche Streben nach Perfektion - Werte, die Ferrari seit Jahrzehnten ausmachen. 'Luca: Seeing Red' ist eine visuell beeindruckende und zutiefst emotionale Reise durch eine der ikonischsten Marken der Weltgeschichte."

