  13. Oktober 2025 · 13:04 Uhr

    von Sönke Brederlow, Co-Autor: Ed Hardy

"Überholen wird anders sein": Wie sich das neue Formel-1-Reglement auswirkt

Williams-Teamchef James Vowles glaubt, dass das neue Formel-1-Reglement einen großen Einfluss auf die Überholmanöver haben wird - Wo die Unterschiede liegen

(Motorsport-Total.com) - Die Formel 1 steht vor einer ihrer größten Regeländerungen, denn im kommenden Jahr werden sich sowohl Chassis als auch Aerodynamik und Antriebseinheit verändern. Das könnte auch die Duelle auf der Strecke und vor allem die Art der Überholmanöver deutlich beeinflussen, glaubt Williams-Teamchef James Vowles.

Foto zur News: "Überholen wird anders sein": Wie sich das neue Formel-1-Reglement auswirkt

© Getty Images Europe

Die Überholmanöver könnten sich in der Formel 1 2026 deutlich ändern Zoom Download

Künftig könne es stärker auf technisches Können ankommen als auf bisherige Fahrhilfen, wie das DRS-System. Das neue Reglement legt mehr Gewicht auf die elektrische Energie, die künftig rund 50 Prozent der Gesamtleistung ausmachen wird.

Und weil die Autos leichter und kompakter werden, sollen sich Rad-an-Rad-Duelle und Überholmanöver verbessern, aber auch verändern: "Das Überholen wird anders sein, aber es wird stattfinden - nur auf eine andere Art, als ihr es bisher gewohnt seid", sagt Vowles.

Formel-1-Piloten bisher nicht begeistert

Viele Formel-1-Piloten waren von ihrem ersten Eindruck der neuen Autos allerdings nicht gerade begeistert. "Die Fahrer sind einmal gefahren und dachten: Das ist nicht gut. Beim zweiten Mal fanden sie es interessant", so Vowles. "Und beim dritten oder vierten Mal - das sind Rennfahrer - waren sie richtig begeistert."

"Sie haben erkannt, dass es eine ganz andere Art gibt, das System zu optimieren, und sie sehen, wo sich daraus Vorteile ergeben", erklärt der Ingenieur und betont, dass man die Hintergründe der neuen Formel-1-Autos für 2026 erst noch verstehen müsse.

Update: Formel-1-Designstudie für 2026

"Aus dieser Perspektive denke ich, dass es interessant wird. Und ich glaube auch, dass es zu mehr Überholmanövern führen wird - nur eben nicht dort, wo man es erwarten würde. Das ist wohl die richtige Art, es auszudrücken", meint der Brite mit Blick auf 2026.

Klassische Überholmanöver, etwa auf der langen Kemmel-Geraden in Spa, werde man in Zukunft wohl deutlich seltener sehen. Der Grund liegt darin, dass das aktuelle DRS-System durch ein neues Override-System ersetzt wird, also eine Art "Push-to-Pass", das dem nachfolgenden Auto oberhalb von 280 km/h zusätzliche Energie gibt.

Sind die guten Fahrer künftig im Vorteil?

Wegen der stärkeren Abhängigkeit von elektrischer Energie glaubt Vowles, dass dies Fahrer begünstigen wird, die ein besseres Verständnis für ihr Auto haben, anstatt sich einfach auf das DRS zu verlassen. "So wie die Regeln momentan aussehen, werden sie im Cockpit deutlich mehr zu tun haben", meint der Williams-Teamchef.

Vowles glaubt fest an das neue Formel-1-Reglement für 2026: "Ich sehe das nicht als Nachteil. Ich denke, diejenigen, die die volle Kontrolle über ihr Auto und dessen Verhalten haben und kreativ denken, werden daraus einen Vorteil ziehen."

Foto zur News: "Überholen wird anders sein": Wie sich das neue Formel-1-Reglement auswirkt

© circuitpics.de

Die cleveren Fahrer könnten 2026 im Vorteil sein Zoom Download

Der Unterschied liege künftig einfach darin, dass die Fahrer fast die gesamte Batterie in einer Bremszone aufladen, sie aber auf einer Geraden wieder komplett entladen können. "Das erzeugt eine völlig andere Dynamik als in diesem Jahr", ist Vowles überzeugt.

Noch viele Fragezeichen vor dem Saisonstart

Wie die nächste Formel-1-Saison genau aussehen wird, ist allerdings noch weitgehend unklar, weil die Teams derzeit noch entwickeln. Das erste Mal, dass die 2026er-Autos auf der Strecke zu sehen sein werden, ist beim ersten Testtag am 26. Januar 2026 in Barcelona.

Aston-Martin-Teamchef Andy Cowell deutete allerdings schon an, dass der erste Test aufgrund der neuen Regeln ganz anders aussehen werde als in diesem Jahr. "Werden wir alle 800 Kilometer pro Tag fahren, wie wir es vor zehn Monaten in Bahrain getan haben? Nein", sagte der Brite.

Stattdessen gehe es beim ersten Test in Barcelona, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird, zunächst darum "alles zusammenzufügen, sicherzustellen, dass alles funktioniert - und dass das Auto auf der Strecke fährt und aus eigener Kraft wieder zurückkommt."

